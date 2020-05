Fenêtre sur Fenêtre sur - Vivre avec Covidotruc. Gare à l’épidémie de panique !

Par Julie Casterman - Publié le Mardi 26 Mai 2020

Face à la peur : la communication créative Prenons soin de nos enfants, & de nos enfants intérieurs, cultivons l'hygiène de vie mentale, au profit de l'harmonie de la famille & de la maison. Pour y arriver, la connaissance des émotions est une boussole magique.



Beaucoup d’enfants et certains adultes particulièrement sensibles sont des éponges émotionnelles.

Sachant que les émotions qualifiées de négatives ( peur, tristesse, colère,… ) pourtant bien utiles dans certaines situations, sont de véritables fléaux pour nos systèmes immunitaires.



Keskonfè ? En pleine coronatruc crise, pour s’accompagner les uns les autres à un mieux-être et surtout nos enfants si modelables & fragiles en ces temps de "floutitude".



Voici quelques clés de ma boîte à outils , expérimentées en atelier et grandement inspirées par des colibris du genre Isabelle Filiozat,





! PETER LES FREINS !

Trop jeune pour comprendre ? Trop vieux pour avoir peur ?

Trop d’autres choses « prioritaires » à faire ?

Trop de vieilles habitudes à quitter pour s’y mettre ?



! Allez Go,

tu verras ça fait pas mal & même ça fait du bon pour toi & autour.

Elle se développe depuis de nombreuses années, on la nomme pédagogie/communication non violente, bienveillante, positive, consciente…



LA COMMUNICATION CREATIVE.

C’est un outil léger, qui ne doit surtout pas devenir une forme de pression. J’aime bien le terme générique CREATIF car il autorise à toutes les libertés. Sachant que chacun fait de son mieux & expérimente, en évolution au rythme de la vie… et que Zordi, on en sait moins que demain…



Donc votre enfant (intérieur) a peur, comment faire ?



1. RALENTIR. Prenez le temps, choisissez un moment ou vous êtes totalement disponible, détaché de toute mission ou activité distrayante, pré-occupante.



2. ECOUTE. Donner la parole, écouter l’enfant. Dans un espace confortable, sécurisant & calme, en proximité, en le regardant dans les yeux.



3. REPETER / QUESTIONNER. Reconnaitre les craintes : répétez les propos de l’enfant. Demandez si vous avez bien compris. Questionnez, donnez de l’attention sincère, & reformulez à nouveau.

- THEME ACTUALITES / COVID :

Qu’est ce que tu as vu/entendu ? Qu’est ce que tu en pense ?

- THEME EMOTIONS :

Que ressens-tu ? Quelle serait la couleur de cette émotion ?

- THEME RECONFORT :

De quoi as-tu besoin ? Qu’est ce qui te ferait du bien ?



Si votre enfant vous pose des questions.

Demandez-lui avant tout son avis ou son hypothèse de réponse. Qu’en pense-tu ? Qu’as tu compris ? Répondez ensuite avec vos mots de la manière qui vous semble adaptée.

Nous pouvons admettre aussi que nous n’avons pas la réponse.

Je suis humain après tout, et pas Wikipédia… La vérité est toujours la meilleure nourriture en relation.



4. JOUER. Prendre une distance avec la peur, en l’extériorisant, jusqu’à en rire… Crééz ! Chiche, fabriquez, dessinez, transformez ce que vous venez de partager en concret. Lisez des livres « qui font peur » Jouer à l’ogre, au tigre, au Loup…



Voilà, 4 Verbes ingrédients à expérimenter sans limites en relations.

Cet accompagnement structurant renforcera le sentiment d’écoute, d’apaisement, de sécurité de votre enfant.

La méthode est magique, elle provoque un effet miroir,

voyez le résultat sur vous-même.

Et au plus on pratique, au plus c'est léger...



Si vous avez des idées, des envies de sujets, des questions à suggérer, elles sont les bienvenues par mail,

je réponds en mode SLOW LIFE :-)



CBB

Ciao Bisous Bye

Julie



#fenetresur #8 #zinfos974 #bonnenouvelle #Blog #communications #pedagogie #developpementpersonnel #outils #liens #eveil #serendipity #colibris #herosordinaires #iledelareunion #hellocolibris

