Fenêtre sur [Fenêtre sur...] Pierre Rabhi Une histoire pour petits & grands. Et si on changeait le monde ? chacun sa part...

Pierre Rabhi m'inspire, parce que Pierre est #humaniste #eclaireur #rassembleur #agriculteur #ecologiste #philosophe



Il croit qu'on peut changer le monde ensemble !

C'est ptet'bien le moment de le (re)présenter

De le faire rencontrer aux enfants... Quitte à consommer de l' écran !

Des infos & vidéos à son sujet fleurissent sur le web...



Paysan, écrivain et penseur français d'origine algérienne,

Pierre Rabhi est un des pionniers de l'agroécologie, nous rappelle sa

Inventeur du concept "Oasis en tous lieux" et initiateur du

Depuis son enfance, Pierre Rabhi est indigné par la marche et l’état du monde.



Cette indignation constructive, devenue une force, l’a incité à trouver de nouvelles voies pour démontrer que d’autres comportements et d’autres choix sont possibles.



Après avoir expérimenté sur sa propre ferme en Ardèche une méthode agricole pouvant redonner l'autonomie alimentaire aux plus démunis tout en sauvegardant leur patrimoine nourricier, il transmet son savoir-faire agroécologique à travers le monde, notamment dans les pays arides d'Afrique, en France et en Europe.



Chevalier dans l’ordre national de la légion d’honneur, il continue, à plus de 80 ans, de transmettre son message par des conférences ou des ouvrages.



Pierre a donc fondé le Mouvement citoyen "Colibris", porté par l'emblème de la légende amérindienne du même nom, petit oiseau symbole, porteur d'espoir et carburant quotidien de mon moteur.



J'ai bien envie de te partager la légende, et d'autres la racontent si chouettement...

Voici une chouette version de la légende du colibri, à swinguer en famille, contée par l'artiste #zaz

Et toi, quelle est ta part ?



L'épilogue que voici retenti en écho en ce moment :

"... depuis ce jour, quelque chose a changé,

et les animaux se sentent Unis par une force nouvelle..."

Et si on visualisait la possible opportunité de cette situation science-fictionnesque ?



Chiche !

qu'est ce que tu fais dans ton quotidien pour mettre des " Payet" dans ta vie,

celle d'autrui, prendre soin de la terre ?



Connecte toi à l'émotion que ça te procure,

et donnons-nous le défi d'y retourner quoiqu'il arrive,

pour continuer à aider, faire notre part,

& le communiquer pour s'inspirer les uns des autres...

Bienvenue à toi pour nous partager tes idées, sous cet article, ou via la page

Je te préviens si t'es un ronchon et que tu t'apprêtes à publier des blablas au sujet de ma naïveté,

je suis parée, feuille songe.... & pire encore : pleine d'amour pour toi !



Moi je continuerai à te parler de ceux-là, parce que j'y crois.

Parce que mon sens est dans le lien, & que je me sers de mon outil d'expression pour le faire, en constante évolution.

Chacun son sens, chacun ses outils, chacun son rythme...

ça en fait des singularités individuelles pour éteindre l'incendie en collectif !



Merci * Ciao, Bisous, Bye,

Julie



Avril 2020. Rubrique «Fenêtre sur…» #3 @hellocolibris2020

