Le Zinfos des Bonnes Nouvelles [ Fenêtre sur ] Mon métier rêvé #formation2 Tu cherches des ingrédients pour préparer le dé-confinement ? Te reconvertir, augmenter tes compétences, réaliser ta mission de vie…? Par Julie Casterman - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 22:34 | Lu 67 fois

Une aide pour aligner tes valeurs personnelles à ton projet professionnel & bénéficier de formations financées

Depuis le début de "LA CRISE", cette jeune femme a entendu et conseillé plus de 80 réunionnais aux profils variés en quête d'informations, d'orientation, de formation.



Laetitia crée un espace d'écoute téléphonique dans lequel elle "interconnecte" les profils de l’offre & de la demande. Je suis concernée puisque je suis en "cours d'audit", ça me soulage d'être accompagnée dans mon évolution personnelle & professionnelle, en lien avec les projets que je souhaite mettre en oeuvre au service des colibris.



Formatrice & consultante en orientation durable (LifeDesigning dont le sujet est abordé dans le 1er volet #formation1 #fenetresur), artiste indépendante,... elle possède de multiples casquettes & outils qu'elle délivre au fil de l'entretien avec générosité.

Le petit plus qui me fait gagner de l'énergie :

Le CPF ! ou le ticket d'entrée pour ta formation financée et sur mesure Tu connais le CPF ?



Il s'agit du Compte Personnel de Formation dont dispose -à priori- chaque salarié, ou ancien salarié.

L'info est visiblement peu intégrée car moins de 2% des salariés de droit privé l'utilisent chaque année. Il semblerait qu'il faille consommer le crédit que nous possédons d'ici décembre, sinon il s'évapore...



Ce vendredi 8 mai, Laetitia anime une

Au programme :

-droits à la formation,

-offre de formation spécifique & sur mesure,

-dispositif CPF & ses modalités d’accès.



Il faut t'inscrire depuis le site Internet de La Cité des Métiers ,

le Rdv est ce vendredi 8 mai, à 15h à La Cité des Métiers de St Pierre (En ligne)

Et si c'est déjà complet, il te reste à suivre les petits cailloux déposés en liens dans cette chronique.

Allez, on vise la lune ?!



A bientôt pour reparler de la formation, il y a plein d'éclaireurs en la matière à La Réunion...



Merci * Ciao, Bisous, Bye,

