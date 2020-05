Fenêtre sur [ Fenêtre sur ] Mon métier, après le confinement #formation1 Changer mon rapport au boulot, créer mon job de rêve, progresser en compétences... Quel serait le poste idéal pour moi ? Quel nouveau projet mettre en oeuvre à mon poste actuel ? Par Julie Casterman - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 22:18 | Lu 161 fois

Reconversion ? Optimisation de poste ? Transformation ? Voilà, dans quelques jours, on sort.

ça fait plus qu’une poignée d’heures au regard du temps déjà écoulé.



Qu’est ce qui s’est passé ? qu'est ce qui a changé en moi ?

« On fait le bilan, on se remémore chaque instant, parler des histoires d’avant comme si on avait 40 ans… » Dixit Neg’Marron

Qu’est ce qui va changer, qu’est ce que je vais garder de cette expérience.

En quoi mes habitudes et mon sens ont-ils été bouleversés positivement ?



Et si je gardais cet élan pour évoluer dans mon métier ?

Partons du principe que tout est possible, un PETIT pas après l’autre.

L’important, c’est de faire le 1er, d'entrer en action.

Une autre clé vue de chez moi est : la stratégie, planifier les petits pas pour sortir progressivement de sa zone de confort.

Changer du tout au tout, d’un coup, peut-être grisant à court terme & sur la longueur épuisant.

Le monde ne s’est pas fait en un jour.

Viser la lune, préparer le plan de vol & atterrir au minimum dans les étoiles.



Voici quelques clés en liens web bien de chez nous, pour vous accompagner dans cette quête de sens professionnel.

Comme d’habitude, je traduis des ingrédients que j’expérimente, TU cueilles ce qui résonne en toi.

Qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand ? Un guide en ligne pour y répondre.

« Connais-toi, toi-maime » & crée ton job de rêve sur mesure !

(Et dans « mon idéal », trouves ta part du colibri pour aider le monde et ses habitants).



Utopique ?

Non ! La preuve : tu es peut-être toi-même très heureux, ou en partie, dans ton travail,

& tu trouves le moyen d’aider autour de toi à un mieux-être, dans ta mesure,

peut-être que tu es inspiré(e) par des super héros ordinaires, mentors du quotidien que tu croises en vrai ou sur le web.

Le début du chemin, afin de créer mon costume professionnel sur mesure, a été de conscientiser concrètement mes forces et mes envies. Ce parcours, je l'ai traversé, accompagnée par Jennifer Vignaud & sa méthode

Son objectif est d'accompagner l'Homme à créer une vie professionnelle épanouissante pour lui et pour le monde

Après des années de recherches, d’expériences, de formations reçues et transmises, la pétillante & visionnaire Jennifer vient d’offrir sur le web la possibilité d’accéder légèrement à ces outils : formation, boîte de jeu, carnet illustré, articles inspirants...





Tu es coach, enseignant, porteur de projets ? tu te lances dans ton "développement personnel" ? Et tu as besoin de repères sur ce sentier.

Sur ce site web, tu trouveras des ressources. Des clés, des outils traduits, simplifiés, organisés de manière ludique ainsi que des articles sur le sujet.



Dans mon prochain article, j'aborderai le CPF

(allez, un petit jeu : c'est quoi selon toi ? Sans t'aider de Google... )



Merci * Ciao, Bisous, Bye,

Julie Commençons par le début.(Et dans « mon idéal », trouves ta part du colibri pour aider le monde et ses habitants).Utopique ?Non ! La preuve : tu es peut-être toi-même très heureux, ou en partie, dans ton travail,& tu trouves le moyen d’aider autour de toi à un mieux-être, dans ta mesure,peut-être que tu es inspiré(e) parque tu croises en vrai ou sur le web.Le début du chemin, afin de créer mon costume professionnel sur mesure, a été de. Ce parcours, je l'ai traversé, accompagnée par Jennifer Vignaud & sa méthode Lifedesigning , qui prend racine ici, à La Réunion.Son objectif est d'accompagner l'Homme àAprès des années de recherches, d’expériences, de formations reçues et transmises, la pétillante & visionnaire Jennifer vient d’offrir sur le web la possibilité d’accéder légèrement à ces outils :Tu es coach, enseignant, porteur de projets ? tu te lances dans ton "développement personnel" ? Esur ce sentier.Sur ce site web, tu trouveras des ressources., organisés de manière ludique ainsi que des articles sur le sujet.Dans mon prochain article, j'aborderai le CPF(allez, un petit jeu : c'est quoi selon toi ? Sans t'aider de Google... )Merci * Ciao, Bisous, Bye,Julie