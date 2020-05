Fenêtre sur Fenêtre sur - La peur, plus dangereuse que le COVID ?

Maman, on va pas dans la rue, il y a un méchant virus Par Julie Casterman - Publié le Mardi 26 Mai 2020 à 16:47 | Lu 145 fois

Créer des bulles de transition pour nos enfants & nos enfants intérieurs "Maman, on va pas dans la rue, y a un méchant virus ! "

Celle là (non plus), je ne m'y attendais pas si tôt.

Depuis plus de 2 ans, Loup grandit dans une bulle d'infos triées :

on a pas de tv, je boycotte les infos classiques.

J'ai prononcé 6 fois le mot covid depuis qu'il est apparu...

J'évite le sujet parce que de toute façon je me dis qu'en parler des heures ne changera rien au schmilblik et que ça m'empêchera de dormir.



Je pensais que j'étais à l'abri de tes questions mon tout petit.

Et bim ! « Y a un méchant virus dans la rue »

Punaise ce mot là tu l'aurais connu vers 10 ans non ?



C'est TROP TÔT mon cœur pour moi mon petit bébé.

En fait c’est trop tôt pour moi car tu es mon maître de la joie,

tu m’apprends à être moins sérieuse,

tu me fais grandir et ceci coupe nos élans.

C’est trop tôt pour moi parce que je ne me suis pas préparée à te répondre sur ces peurs qui me dépassent.



C'est bien parfois la peur... que tu craigne les voitures, le bruit des motos, le vide, le piment qui pwak... tu apprends la prudence. La peur est une source nécessaire aussi pour grandir, mais c'est pas une copine à se trimballer en permanence.



Retour à la Réalité de parent, étudiante en parentalité !

Tout ce bazar est tellement flou. Je réalise encore une fois la mesure de ce que je ne peux contrôler pour te préserver.

C'est un bouche à oreille d'enfants, droits dans leurs couches,

ils racontent ce qu'ils ont retenu des mots reçus de l'extérieur, entre 2 malices. Et toi tu me la jettes comme un pavé dans la mare-mère.



Enquête au sujet de la peur...

Ces jours-là, en coïncidences, je discute avec la famille, des amies, parents, pédagogues, soignants ou soignés…

Je collecte des impressions, des ressentis, témoignages.

On compare les réalités & on se rend bien compte que quelque chose a changé. La peur s’est invitée insidieusement , comme une crapule, à pas de vilaine. Je la sens plus menaçante que le truc qui a créé tout ce bazar…



QUESTION ? Philo !

Alors voici ce premier article, ouvert, pour introduire le thème.

J’ai envie de vous partager cette question posée par ma soeur Daniela, entrepreneuse de sens qui nous accompagne à fleurir & dans son école de langues à St Pierre.



QUESTION DE DANIELA sur la page Facebook K 'osez « Je constate que beaucoup d'enfants vivent actuellement dans la crainte de sortir, de reprendre leurs activités, dans la peur de l'autre. Ça me fait mal au coeur de voir des enfants vivre dans la peur, et je crois que cette peur peut avoir des conséquences à long terme plus nocives que le Coronavirus.

Je pense que notre rôle de parent, éducateur, adulte, est certes de protéger les enfants mais aussi (et peut-être principalement) de nous assurer qu’ils sont forts et prêts pour faire face aux situations de la vie, qu’ils aient confiance en eux, que leur système immunitaire soit fort, qu'ils puisse établir des liens sociaux sains.

Je nous invite à réfléchir à des ‘bulles de transition’ pour que les enfants puissent se remettre en lien avec le monde extérieur, où ils se sentent en confiance et puissent exprimer ce qu’ils vivent, jouer, être pleinement dans leur enfance. Car le lien est primordial pour que l’on puisse avancer ensemble.

??? Avez-vous des idées de ‘bulles de transition’ ? Je suis également à la recherche d'idées et outils pour accompagner les enfants à ne pas vivre dans la peur. En connaissez-vous ? »



​Dans les prochaines publications "

je vous partagerai des petits outils en liens, depuis mon cartable d’artisane communicante à ces sujets,

et si vous avez des tuyaux, ils sont les bienvenus par mail :-)



CBB

Ciao Bisous Bye

Julie



#fenetresur #7 #zinfos974 #bonnenouvelle #Blog #communications #pedagogie #developpementpersonnel #outils #liens #eveil #informations #philosophie #serendipity #colibris #herosordinaires #iledelareunion #hellocolibris Celle là (non plus), je ne m'y attendais pas si tôt.Depuis plus de 2 ans, Loup grandit dans une bulle d'infos triées :on a pas de tv, je boycotte les infos classiques.J'ai prononcé 6 fois le mot covid depuis qu'il est apparu...J'évite le sujet parce que de toute façon je me dis qu'en parler des heures ne changera rien au schmilblik et que ça m'empêchera de dormir.Et bim ! « Y a un méchant virus dans la rue »Punaise ce mot là tu l'aurais connu vers 10 ans non ?En fait c’est trop tôt pour moi cartu m’apprends à être moins sérieuse,tu me fais grandir et ceci coupe nos élans.C’est trop tôt pour moi parce que je ne me suisà te répondre sur ces peurs qui me dépassent.que tu craigne les voitures, le bruit des motos, le vide, le piment qui pwak... tu apprends la prudence.Tout ce bazar est tellement flou. Je réalise encore une fois la mesure de ce que je ne peux contrôler pour te préserver., droits dans leurs couches,ils racontent ce qu'ils ont retenu des mots reçus de l'extérieur, entre 2 malices. Et toi tu me la jettes comme un pavé dans la mare-mère.Ces jours-là, en coïncidences, je discute avec la famille, des amies, parents, pédagogues, soignants ou soignés…Je collecte des impressions, des ressentis, témoignages., comme une crapule, à pas de vilaine. Je la sens plus menaçante que le truc qui a créé tout ce bazar…J’ai envie de vous partager cette question posée par ma soeur Daniela, entrepreneuse de sens qui nous accompagne à fleurir & dans son école de langues à St Pierre.« Je constate que, de reprendre leurs activités, dans la peur de l'autre. Ça me fait mal au coeur de voir des enfants vivre dans la peur, etJe pense que notre rôle de parent, éducateur, adulte, est certes de protéger les enfants mais aussi (et peut-être principalement) de nous assurer qu’ils sont forts et prêts pour faire face aux situations de la vie, qu’ils aient confiance en eux, que leur système immunitaire soit fort, qu'ils puisseJe nous invite à réfléchir à des ‘bulles de transition’ pour que les enfants puissent, où ils se sentent en confiance et puissent exprimer ce qu’ils vivent, jouer,Car le lien est primordial pour que l’on puisse avancer ensemble.???Je suis également à la recherche d'idées et outils pour accompagner les enfants à ne pas vivre dans la peur. En connaissez-vous ? »​Dans les prochaines publications " Fenêtre sur " ,je vous partagerai des petits outils en liens, depuis mon cartable d’artisane communicante à ces sujets,et si vous avez des tuyaux, ils sont les bienvenus par mail :-)#fenetresur #7 #zinfos974 #bonnenouvelle #Blog #communications #pedagogie #developpementpersonnel #outils #liens #eveil #informations #philosophie #serendipity #colibris #herosordinaires #iledelareunion #hellocolibris



Publicité Publicité