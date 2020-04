Fenêtre sur… ?



Que vois-tu, toi qui me lis, depuis tes fenêtres ?

Que choisis-tu de voir ou de ne pas voir ?

Depuis les fenêtres de ta maison ?

les fenêtres de tes écrans ?

les fenêtres de ton âme ?



Quelle nourriture choisis-tu de donner à ton coeur ?



La peur est au bras de fer avec les fleurs

J’apprends chaque jour qu’on a le choix

Je fais l’effort de l’exercer ti pa ti pa…

Je trie ce qui me parvient

Je ferme le volet à ce qui nourri mon chagrin

Je me laisse y aller parfois, pour mieux revenir après



Ce premier épisode,

c’est un peu l’apéro pour inaugurer notre « Fenêtre sur… »

Te présenter le sens de cette aventure :



Ce sera un rendez-vous spontané, au grez de l’exploré

À un autre bout de fil de nos envies de partages

dans des conditions confinées de favorables ouvertures

C’est le meilleur moment pour péter des murs !

S'ouvrir aussi à soi, se connecter intérieurement sans 4G

Choisir les vues extérieures qui nourrissent ton rêve d'enfant

Découvrir, rencontrer, en liens de sens

Nous offrir des petits temps pour les vivre en pratique régulièrement



Je te propose donc des fenêtres

des rondes, des petites, des colorées, des spatio-temporelles..

mises en formes à ma sauce, selon l'humeur de ma plume,

ouvertes depuis mon nid de colibri

un point de vue un peu à l'écart : et détaché, et en lien

Fenêtre sur… des gens bons, des actions

Fenêtre sur… ici, ailleurs et tout à l’heure



Pour le vernissage, voici un de mes dadas,

chipoter des montages, choisir des images, les compiler en fiesta ^_^



Merci * Ciao, Bisous, Bye,

Julie



Avril 2020. Rubrique «Fenêtre sur…» @hellocolibris2020

Découvertes éclairantes d’ici & là