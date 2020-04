Le Zinfos des Bonnes Nouvelles < Fenêtre sur... > Hyper-Activité Confinée Famill'Espoir Solidarités offre des hypers outils pour apaiser le confinement familial

Livret hors norme pour une saison hors norme Bon- Jour !

Voilà quelques années que je mène mon enquête au sujet de cette fameuse étiquette « Hyper-actif ». Elle fait partie de mes cartes à jouer, à condition de pouvoir l’apprivoiser. J’apprends chaque jour encore à ce sujet.

Je ressens que l’hyper activité, ainsi confinée, est décuplée. Quel que soit l’âge, quelles que soient les étiquettes collées sur les membres de notre famille, nous avons bien besoin de cadre pour traverser cet épisode qui sera mémorable. "Avant", tu mettais probablement un réveil, tu ritualisais peut-être tes jours, tu vivais un morceau de ta vie, tu planifiais tes retrouvailles, les courses, le travail, la tatie, le coiffeur... Qu’as-tu mis en place pour palier au bouleversement des repères habituels ?

Chacun ne naît pas avec un sens aigu de la pédagogie, de la parentalité ou de la connaissance de soi-même, ça se travaille heureusement !

Pour t’encourager, te soutenir, renforcer ta démarche, je te propose de t’inspirer d’un livret créé & offert par l’association réunionnaise Famill’Espoir Solidarités.

« Notre famille face au confinement » Spécial TSA (troubles du spectre autistique) - TDAH ( troubles du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité )

MMMmmh… là tu interromps la lecture, tu ne te sens pas concerné(e). Attends de voir la liste de questions que propose le sommaire, & tu comprendras le bon sens de ce cadeau venu du pays des « hors-normes »

-Comment expliquer à mon enfant la situation actuelle ?

-Comment organiser la journée de mon enfant ?

-Routinier, Idées d'activités

-Comment apaiser les tensions de votre enfant et éviter les situations de crise ?

-Comment pallier au manque de rééducation de votre enfant ?

-Parent solo? En couple ? Astuces pour gérer le quotidien...

-En bonus : Paroles de parents, liens & sites utiles, des petits plus à imprimer.

Un réseau de professionnels Pëi ( pédiatre, pédopsychiatre, éducateurs spécialisés, kinésithérapeute,… ) te propose, en une soixantaine de pages, des clés pour explorer ces questions.

C'est clair, pratique, riche, concret.

En le lisant, j’espère que tu ressentiras que chacun(e) peut y trouver des clés à sa mesure. Si c’est ton cas, merci d’encourager l’équipe des solidaires, en diffusant, cette bonne et heureuse nouvelle car ils sont bien actifs depuis leurs bulles ! Le Confinement - Spécial TSA TDAH à télécharger by Famill'Espoir Solidarités (1).pdf (35.18 Mo)



Des outils de partages gratuits créatifs & interactifs sur facebook

En ce moment, si tu te connecte à la

Il y a également des espaces dédiés aux familles d’enfants à besoins spéciaux : groupes Fb, rendez-vous vidéos, ateliers créatifs ou culinaires connectés… une magnifique initiative réunionnaise qui voyage aujourd'hui au delà de La Réunion, grâce au réseau web.

Voici une émouvante vidéo destinée aux professionnels de santé, qui retrace un atelier connecté créatif en leur honneur.

Et d'habitude F'ES ? Créée en juillet 2019 à l'ile de La Réunion, Famill’Espoir Solidarités a pour but de soutenir et défendre les intérêts du noyau familial dans son ensemble, de l'individu et de la personne vulnérable, dans les différentes étapes de vie nécessitant un soutien particulier (handicap, précarité, vieillesse, maladie, solitude, isolement, pauvreté, parentalité, crise humanitaire etc. sans que cette liste ne soit exhaustive) afin de favoriser leur autonomie, épanouissement, bien-être, équilibre social et familial.

Merci * Ciao, Bisous, Bye,

Julie



Avril 2020. Rubrique «Fenêtre sur…» @hellocolibris2020

