[Fenêtre sur] Culture en confinance #1

Même en ces temps où je suis bloquée, je vois la culture en tout :les épices dans ma cuisine, les expressions des voisines, les 1ères phrases « complètes » de mon fils, les boutures de « vieux garçons », le graf de la maison de quartier, la mosaïque des playlists aux balcons ( De Johny à Oussanoussava, de l’accordéon aux ragga basses …),Je suis une adepte des concerts, musées à ciel ouvert,contemplatrice de bancs publics…Et là, confinée, je bénis la toile :Voilà donc rétabli mon usage du réseau social : collecte quotidienne de petits nectars culturels…Pour moi, c’est une encyclopédie vivante, un passeport pour le monde, une pharmacie d’urgence, un terrain de jeux, une cité où ressentir en commun, et finalement zoomer sur mon intérieur.Voici le 1er volet de quelques liens du 974 sur lesquels je consomme ma dose en ce moment,en miroirs réfléchissants, ou en parenthèses dans une autre dimension.la liste est loin d'être exhaustive, et encore je me freine, relayé dans notre département parIci la reproduction vivante de « Rage, le flower thrower » de Banksy par EliottSi tu as d’autres tuyaux à partager, ils sont bienvenus, en commentaires ou en privé !