[ Fenêtre sur ] A 42 Ans, elle crée son école à St-Pierre ! #rencontre #pedagogie #innovation #réunion

Parcours de vie, partage d'inspirations. Dans les pas de chacun, il y a des ingrédients pour nourrir nos propres réussites. Bienvenue dans les pas d'Alex, un angle, un extrait de vue de ma fenêtre

De la Reine d'Angleterre à l'Ecole des Créateurs. A 6 ans, elle rencontrait la Reine d’Angleterre.

C’est vous dire l’aura royale qui la précède dans son sillage…

C’était un 6 juin 1984, à Arromanches - Normandie, sa terre natale.

Le débarquement fête ses 40 ans & pour l’occasion : 10 000 vétérans saluent au garde à vous la petite fille qui tend le bouquet à Madame La Reine. Voilà Alexandra.

Elle grandit dans un foyer d’accueil/de soins pour animaux.

Enfin, sa maison de famille ressemble dans mon esprit à l’arche de Noé… : poules, canards, oies, moutons, chiens, chats, perroquets, mouettes, tourterelles, renards, faucon crécerelle, cheval, iguane, un couple de paons & même un python !

Ses parents me paraissent être des supers héros sauveurs qui accueillent toutes les bébêtes du monde, leur évitant parfois un sort de boucher.

Aider, rendre service, c’est dans son ADN donc,

on comprendra bien que ce leitmotiv est la boussole qui guide son parcours d’entrepreneuse de sens.

Son papi Pierre, 1er mentor, lui a enseigné : la nage, le vélo, l’escaladarbre, son amour pour la culture, les musées, les jeux, les comptines.. & lui a transmis une clé magique de jardinier de l’âme : cultiver la part d’enfant. Créatif, bricoleur, philatéliste, une fois retraité de la SNCF, il partage ses talents & passions comme un griot dans les écoles.

Ce qui nous amène à une autre source d’inspiration pour Alex : les créateurs d’écoles alternatives et notamment, Caroline Sost qui a fondé les living school, dont elle partage la vision pédagogique : le savoir être, le plein potentiel des enfants, la créativité, l’éco-citoyenneté...



L’école des Créateurs.

On y est. Au coeur de son rêve. Alexandra est en train de concrétiser ceci en collaboration avec François, son compagnon.

Dix ans après avoir lancé

Le couple entrepreneur ouvre, à la prochaine rentrée, les portes de « L’école des Créateurs », école associative, hors contrat qui accueillera des élèves de primaire, collège et lycée, dans un cadre vaste & verdoyant à St Pierre. L’ambition du projet : un lieu d’apprentissage, de jeux, de créativité, de mixité, de bien-être enfants & parents.

Tu trouveras des infos/contacts à ce sujet



Merci Alexandra pour tes confidences. J'ai particulièrement pétillé sur l'anecdote suivante, laissant imaginer l'héritage de ton âme d'enfant qui infuse déjà dans cette école & dont les échos de voyages nourrissent nos coeurs nomades.

Entre 2 entreprises, vous avez levé le camp pour un voyage en famille : travailleurs 2.0, en camping-car durant 18 mois : Espagne, Portugal, France, Amérique du Sud, Argentine, Chili, Bolivie, Brésil...

Et vous aviez souvent envie de faire la fête... " Alors dans des endroits improbables, en plein milieu de la nature, tous seuls _ensemble_, nous mettions la musique à fond et utilisions boule à facettes et perruques pour transformer notre camping-car en discothèque pendant des heures et des heures ! Qu’est-ce qu’on a pu rigoler à nous retrouver à danser, faire bouger le camping-car dans tous les sens ! des moments aussi drôles que mémorables ! »



Note pour les voyageurs nomades : prévoir le kit de fiesta...







Merci de nous avoir lues, à bientôt

*Si vous voulez ouvrir d'autres "

* Si vous avez des commentaires / avis / idées d'article,

ils sont les bienvenus par mail, je réponds en mode SLOW LIFE :-)



CBB

Ciao Bisous Bye

Julie

