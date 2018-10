Femmes974 se mobilise pour la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

L’association Femmes974 invite à la mobilisation le 24 novembre à l’occasion de la journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, voici leur communiqué :



"Il y a 8 ans Femmes974 fédérait plusieurs associations et organisait les États Généraux des Femmes de La Réunion. La synthèse des travaux était remise à la Ministre des Outre-mer ainsi que les propositions d’actions pour lutter contre les violences, le sexisme, la précarité, l’isolement, le harcèlement et pour promouvoir les droits des femmes et l’égalité salariale. Certaines mesures ont été mises en œuvre mais il reste beaucoup à faire tant sur le volet éducation prévention que sur le volet répression et le volet accompagnement des victimes.



L’intolérable persiste toujours et les femmes continuent à subir, dans le monde entier et aussi à La Réunion les violences intra familiales, les violences sexuelles, le sexisme, le harcèlement, la discrimination.



Des victimes, des personnalités, des artistes, des journalistes, des réalisatrices, des élues, et tant d’autres encore se mobilisent dans le monde, en Europe, en France au travers des mouvements comme #MeToo, #NousToutes. Femmes974 participe à leurs côtés à l’organisation de la manifestation prévue le 24 novembre 2018 #jemarchele24 pour faire entendre aussi la voix des femmes de La Réunion, pour faire que l’espace public, les lieux de travail, les transports, que l’espace privé ne soient plus des lieux de menaces et d’agressions. Nous souhaitons vivre en liberté, sans injure, sans menace, sans harcèlement, sans agression. Nous souhaitons être reconnues pour nos compétences et nous revendiquons notre droit à la sécurité et au respect.



Nous souhaitons des mesures ambitieuses et des moyens pour amplifier la lutte contre les violences et les comportements inappropriés, inacceptables, et pour mieux accompagner les victimes. La parole des femmes est encore trop souvent mise en doute et les résistances sociétales démontrent que les grands principes d’égalité sont revendiqués mais peinent à être appliqués.



Femmes974 invite toutes les associations qui luttent contre les violences et les discriminations, celles qui œuvrent pour la promotion des droits des femmes et toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à rejoindre le comité local #NousToutes #femmes974 et à se rassembler pour une action citoyenne le samedi 24 novembre prochain dans l’ouest sur le mail Rodrigues à l’Hermitage et sur la plage. Les modalités seront précisées et communiquées en accord avec l’organisation nationale."