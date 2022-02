Femmes de l'Etang Salé, qu'attendez-vous pour faire entre votre voix ?

En tant que femmes soucieuses du respect de nos droits et des lois en notre faveur les proclamant et les défendant, nous vous faisons part Mesdames de notre étonnement quant au soutien fort que vous apportez à Mathieu Hoarau, candidat aux élections municipales des 20 et 27 février 2022.



Vous vous êtes fièrement affichées avec celui-ci au marché de L’Étang-Salé les Bains dimanche 30 janvier 2022 et sur votre page Facebook, Mme M’Doihoma vous écrivez : "Très heureuse d’avoir participé ce matin à cette action de soutien à Mathieu Hoarau : une ligne de cohérence est ainsi tracée, sur la base de valeurs communes (honnêteté, probité, solidarité, équité...)".



La probité, l’honnêteté ne sont pas pour nous des mots creux ou des incantations magiques mais des valeurs morales que le premier magistrat d’une commune doit porter et incarner au nom de tout citoyen Homme et femme de sa ville. L’honnêteté d’ailleurs consisterait-elle à manipuler l’information ? Et les citoyens ?



La probité se définit comme la qualité d’une personne qui observe parfaitement les règles morales, qui respecte scrupuleusement ses devoirs, les règlements et les lois. Mathieu Hoarau, que vous vous plaisez à soutenir, est-il vraiment cet homme intègre ?



Il se dit dans L’Étang-Salé que son comportement envers les femmes est loin d’être exemplaire...



Vous nous opposerez sans doute, Mesdames, que ce ne sont que des rumeurs. Mais quand la rumeur est relayée par plusieurs voix, oui quand la rumeur est étayée via plusieurs voies n’est-il pas prudent de s’interroger, nécessaire de vérifier les informations ?



Des femmes avec des responsabilités publiques comme vous, peuvent-elles y rester insensibles ? Avez-vous oublié que les violences conjugales étaient cause nationale en 2021 et qu’en cette nouvelle année 2022 pour beaucoup de femmes les coups continuent à pleuvoir, les menaces à intimider, les vies à être fauchées ? N’oublions pas : 113 féminicides en 2021 et 3 depuis janvier 2022.



Nous étions déjà atterrées de vous voir soutenir un homme dont le comportement envers les femmes est loin d’être respectueux. Et nous voulons réagir après avoir lu sur Zinfos974 ce commentaire signé Elsie posté à son sujet le 03/02/22 : "Et sinon on en parle des deux plaintes pour son problème avec les femmes ? On en parle du fait que l’UFR a été alertée et ne fait rien. Courage aux femmes concernées. C’est une honte pour cette femme [Mme La maire de Saint-Louis, en l’occurrence] de soutenir un personnage pareil. Écœurant".



Il serait bon, Mesdames les Maires de Saint-Louis et de la Possession, de vous renseigner avant d’apporter votre soutien à un homme dont la réputation pourrait être ternie. Vous avez ce devoir parce que vous êtes des femmes. Vous avez ce devoir parce que femmes, vous avez des responsabilités publiques. Vous avez ce devoir parce que des femmes ont placé leurs espoirs en vous.



Alors Mesdames, allez donc vous renseigner avant d’engager vos troupes pour soutenir un homme dont la réputation paraît bien entachée. A moins que vous estimiez banal voire normal que des hommes jouent les cadors et se livrent à des actes de violence conjugale ?



Pour notre part, nous ne ferons pas "zoreille cochon dann marmite gros pois" s’agissant de ces rumeurs au nom de toutes les femmes via les tribunes de libre parole -dont le #balancetonporc-, les manifestations dans la rue ou encore les actions en justice.



Ce courrier s’adresse donc également aux femmes de l’Étang-Salé et, au-delà, aux femmes de la Réunion. Et, bien sûr à tous les hommes de notre commune et de toutes les villes de l’île respectant les femmes.



Na bien des années, Philippe Lapotaire le leader du groupe Na Essayé chantait : "Pou koué pou koué pou koué ti tape ton tantine ?"

Aujourd’hui, souhaitons que la voix des femmes soit entendue !



Fanm427