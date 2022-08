La grande Une Femme retrouvée en sang à St-Pierre : Garde à vue prolongée pour le mari

La victime d’une cinquantaine d’années avait été découverte semi-consciente dans la rue, son état s'est stabilisé. Son conjoint a vu sa garde à vue prolongée. Une information judiciaire sera ouverte tentative de meurtre et tentative de viol est ouverte. L'homme risque la perpétuité. Par NP - Publié le Jeudi 25 Août 2022 à 15:09





Rapidement, les premières investigations menées par la police de Saint-Pierre ont mené vers le mari. Celui-ci a été interpellé et placé en garde à vue peu de temps après les faits.



A l'issue de sa garde à vue demain matin, il sera déferré au tribunal. Une information sera ouverte pour tentative d'assassinat par conjoint suivi de viol par conjoint, faits pour lesquels il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. La détention provisoire sera requise.