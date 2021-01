Faits-divers Femme poignardée à mort au Chaudron : Son compagnon jugé le mois prochain

Le quadragénaire accusé d'avoir tué sa compagne au Chaudron lors d'une crise de jalousie sera jugé le mois prochain. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 26 Janvier 2021 à 16:28

Jean Patrick Lao-Kan, accusé d’avoir tué sa compagne le 16 juillet 2018 à leur domicile, sera jugé les 25 et 26 février prochains. Détenu depuis cette date, sa détention provisoire arrive à terme le 10 février. Le parquet a donc demandé la prolongation exceptionnelle de sa détention, qui, sans grande surprise, a été accordée.



Pour rappel, une dispute avait éclaté avant que la femme ne fut poignardée sur son canapé. Lui aussi fut gravement blessé. Elle décéda sur place tandis que son conjoint était transporté à l’hôpital.



Ce mardi devant la chambre de l’instruction, l’auteur des coups a été présenté comme un homme sans histoires au casier judiciaire vierge, mais avec un comportement jaloux que plusieurs ex-compagnes lui reprochent. C’est en effet une crise de jalousie qui aurait déclenché la dispute.



Si le détenu maintient avoir été attaqué par la victime et s’être simplement défendu, les experts jugent cette hypothèse peu probable. Le corps de la victime montre en effet des signes de défense alors qu’elle était très probablement assise sur le canapé. Les blessures sur Jean Patrick Lao-Kan indiquent quant à elles plutôt une automutilation.



Les magistrats ont décidé de la maintenir en détention jusqu’à la date de son procès. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.



