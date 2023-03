A la Une . Femme démembrée aux Buttes-Chaumont : Le mari revient sur son parcours macabre

Le scénario du meurtre d’Assia, tuée et démembrée aux Buttes-Chaumont (Paris), commence à se dessiner. L’époux et meurtrier supposé de la victime est passé aux aveux le vendredi 24 février. Par N.P - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 06:55

Youcef Matoug est passé aux aveux vendredi, retraçant auprès des enquêteurs son macabre parcours le jour des faits, rapporte Le Parisien.



En garde à vue, le quinquagénaire a avoué avoir agi sous le coup de la colère. Selon ses dires, le soir du drame, il aurait eu une altercation avec son épouse et aurait mortellement étranglé cette dernière. Après quoi, il l'aurait découpée puis aurait emballé les parties du corps démembrés d’Assia dans des sacs poubelles et aurait pris le bus pour Paris où il aurait dispersé les sacs dans le parc des Buttes-Chaumont, sur les voies de chemin de fer abandonnées aux alentours.



Il aurait expliqué aux enquêteurs avoir choisi le jardin public parce « qu'il l'aimait tout particulièrement ».



Un acte qualifié de réfléchi par une source proche du dossier. L'avocat du principal suspect a indiqué pour sa part que son client avait choisi ce lieu car « il souhaitait intimement qu’Assia ne disparaisse pas et qu’on vienne l’interpeller ».