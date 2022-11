A la Une . Féminicide de St-Joseph : Le meurtrier présumé de Lise May Morel se suicide en prison

Il y a un an presque jour pour jour, Jean-Paul G. poignardait mortellement son ex-compagne âgée de 55 ans. Mis en examen pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire quelques jours plus tard, il avait reconnu les faits. Le sexagénaire a mis fin à ses jours dans sa cellule. Par NP - Publié le Mardi 8 Novembre 2022 à 09:36





La nuit des faits, il s'était introduit dans le domicile et s'était déchainé sur sa victime lardée de très nombreux coups de couteau. Le sexagénaire avait ensuite tenté de mettre fin à sa jours sas succès. Le 11 novembre, après une hospitalisation,

C'était le 6 novembre 2021, dans le quartier Jean-Petit à St-Joseph. Jean-Paul G., 62 ans, portait de très nombreux coups de couteau à son ex-compagne Lise May Morel. Depuis leur séparation, les relations dans l'ancien couple étaient très conflictuelles. Selon les témoignages recueillis auprès des proches, ce n'était pas la première fois que l'auteur présumé usait de violences envers la mère de famille.La nuit des faits, il s'était introduit dans le domicile et s'était déchainé sur sa victime lardée de très nombreux coups de couteau. Le sexagénaire avait ensuite tenté de mettre fin à sa jours sas succès. Le 11 novembre, après une hospitalisation, il était mis en examen par la procureure de la République de Saint-Pierre pour meurtre sur conjoint et placé en détention provisoire.

Dans la nuit du 25 octobre dernier, Jean-Paul G. a mis fin à ses jours dans sa cellule de la maison d'arrêt de Domenjod. C'est son co-détenu qui l'a découvert pendu et a donné l'alerte. Malgré l'intervention des secours, il n'avait pas pu être réanimé.



Son décès entraine l'extinction des poursuites judiciaires.