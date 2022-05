A la Une . Féminicide à Vaulx-en-Velin : Le mari d’origine réunionnaise écroué

L’homme de 39 ans qui s'était finalement rendu au commissariat dans la nuit de samedi à dimanche a reconnu être le meurtrier. Il a été mis en examen pour homicide volontaire par conjoint et placé en détention provisoire à la prison de Corbas (69). Par NP - Publié le Mardi 3 Mai 2022 à 15:54





C’est l’enfant de 12 ans qui a appelé les secours et a expliqué que son père avait porté des coups de couteau à sa mère avant de prendre la fuite. Les deux ainés de 18 et 21 ans étaient quant à eux absents. Les enfants ont été pris en charge à l’hôpital pour un suivi psychologique.



Selon les premiers éléments, le couple d’origine réunionnaise avait entamé une procédure de divorce après plus de 20 ans de vie commune et 5 enfants issus de leur union.



