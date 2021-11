A la Une . Féminicide à St-Joseph : "On savait qu’elle risquait de mourir, elle avait prévenu les forces de l’ordre"

C'est au tour de l'association Union des femmes Réunionnaises de réagir après la mort de Lise-May M., sous les coups de son conjoint, ce samedi 6 novembre, au lieu dit Jean Petit. Voici le communiqué de l'UFR. Par NP - Publié le Dimanche 7 Novembre 2021 à 16:53

C’est avec une grande tristesse que nous apprenons la mort de Lise-May, sauvagement poignardée.



L’Union des Femmes Réunionnaises adresse ses condoléances attristées à sa famille et à ses proches.

Nos pensées vont vers ses parents et ses enfants ont vu se dérouler sous leurs yeux l’enfer de la violence conjugale qui a terrorisé leur fille, leur sœur, leur mère, jusqu’à la tuer.



Ce meurtre vient rallonger la liste insupportable des féminicides. Lise-May comme de nombreuses victimes avait dénoncé les violences et les menaces. Elle avait alerté sur le danger qu’elle encourait. Elle en était consciente. Elle a vécu ses derniers instants dans la terreur et la douleur. Beaucoup de victimes se reconnaissent dans le parcours de cette Saint-Josephoise. Force est de constater que les moyens mis en œuvre contre les violences faites aux femmes, cette grande cause du quinquennat, sont mis en défaut.

La mort de Lise-May nous rappelle que les violences faites aux femmes sont multiples. Elles sont le fruit d’inégalités sociales y compris salariales dont sont victimes les femmes.



L’UFR dénonce ce sentiment de domination qui prévaut encore et qui fait des ravages allant jusqu’au meurtre des femmes. Malgré ce que persistent à dire certains, une femme n’est pas un butin; elle a droit à la sécurité et à toutes les libertés fondamentales, y compris celle de vouloir vivre comme elle l’entend. La mobilisation de tous est indispensable pour renverser le sexisme derrière lequel se cache la violence à l’égard des femmes