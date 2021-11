Féminicide à St-Joseph : L’État réaffirme son engagement contre les violences conjugales

Le communiqué de la préfecture :



Suite à l’évènement tragique intervenu ce week-end à Saint-Joseph, Jacques Billant, Préfet de La Réunion réaffirme son soutien aux victimes de violences conjugales.



Ce drame fait écho aux dangers permanents auxquels sont confrontées toutes celles et ceux qui, au quotidien, dans l’intimité de leur vie conjugale, luttent en silence face aux atteintes à leurs droits et libertés.



Étude nationale sur les morts violentes au sein du couple



La Délégation aux victimes (DAV), structure commune à la police et à la gendarmerie nationale et relevant du ministère de l’Intérieur, comptabilise chaque année, depuis 2006, le nombre de morts violentes au sein du couple.



La Réunion fait partie des régions les plus concernées par les morts violentes au sein du couple, occupant la 3e place en 2016 et 2017, la 4e place en 2018 et la 18e place en 2019, même si en 2020, aucun féminicide n’a été comptabilisé dans le département.



Ouverture d’espaces d’accueil au plus près des victimes



L’égalité entre les femmes et les hommes, grande cause du quinquennat, et les travaux du Grenelle de lutte contre les violences conjugales mobilisent les services de l’État et ses partenaires dans une stratégie forte et ambitieuse.

À La Réunion, la politique de prévention et de lutte contre les violences est mise en œuvre dans le cadre de dispositifs de mise à l’abri d’urgence, d’accompagnement social, d’écoute et d’orientation.



Cette stratégie vise notamment à déployer des dispositifs de prise en charge au plus près des victimes et des familles, dans des espaces d’accueil, d’écoute et d’orientation.



Ainsi, le 2 novembre 2020, un espace d’accueil et d’écoute a été créé au sein du centre commercial de Beaulieu à Saint-Benoît.

Un deuxième espace sera inauguré au centre commercial « E. Leclerc Les Terrasses » à Saint-Joseph, le 25 novembre, à l’occasion de la journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes.



Cette journée permettra également de faire le point sur l’ensemble des dispositifs déployés par l’État à La Réunion en lien avec les collectivités, associations et partenaires du territoire.