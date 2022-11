Féminicide à Sainte-Rose : "Ce nouveau drame nous rappelle combien il est essentiel de continuer les actions de prévention et de sensibilisation"

« Un nouveau féminicide est survenu ce dimanche. Une mère a été agressée par arme blanche, et a perdu la vie, laissant derrière elle trois enfants.



Je suis profondément affligé par cette tragédie et je ne peux que condamner ce dramatique acte de violence.

La prévention des violences intra familiales constitue un engagement majeur pour le Département qui mène une politique volontariste avec l’Etat, les acteurs associatifs…



A quelques jours de la Journée Internationale de lutte contre les Violences faites aux Femmes, ce nouveau drame nous rappelle combien il est essentiel de continuer les actions de prévention et de sensibilisation ».



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental