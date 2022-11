A la Une . Féminicide à Bois Blanc : Les auditions de l'auteur des coups de couteau mortels sont en cours

L'état de santé du meurtrier présumé de la quadragénaire mortellement poignardée ce dimanche matin dans un quartier de Sainte-Rose s'est suffisamment amélioré aujourd'hui pour que ses auditions démarrent. Gérard P. est actuellement entendu sous le régime de la garde à vue dans sa chambre d'hôpital sécurisée du CHU de Bellepierre. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 15:15





Alors qu'une autopsie est actuellement en cours afin de confirmer ces éléments, Le quartier de Bois Blanc est encore sous le choc ce lundi matin après le meurtre présumé de Charlotte D. tuée par son compagnon Gérard P. Hier, dimanche à l'aube, le quinquagénaire s'est présenté chez des voisins du couple pour avouer le crime qu'il venait de commettre : "J'ai tué ma femme". Pour des raisons qu'il faudra déterminer, il aurait porté plusieurs coups de couteau à la mère de famille de 49 ans qui serait morte sur le coup. Gérard P., qui aurait tenté de mettre fin à ses jours en retournant l'arme blanche contre lui, serait désormais en état de répondre aux questions de enquêteurs de la section de recherches en charge de l'enquête. Les résultats des analyses toxicologiques du mis en cause sont attendues.





Placé en garde à vue dans une chambre sécurisée du CHU de Bellepierre, l'auteur des coups mortels est actuellement auditionné. A l'issue de sa garde à vue, il devrait vraisemblablement être déféré demain devant le parquet de Saint-Denis qui décidera de l'ouverture d'une information judiciaire. Une mise en examen pour meurtre sur conjoint devrait ensuite lui être signifiée avant un débat devant le juge des libertés et de la détention qui décidera de son placement en détention provisoire selon toute logique.