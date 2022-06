Félicitations aux nouveaux champions de l’orthographe et du calcul rapide

Comme tous les ans, c’est dans l'Hémicycle du Département que la 29e édition du championnat régional d’orthographe et la 18e du concours de calcul rapide se sont tenues, le 4 juin 2022. Les Conseillères départementales Sabrina Tionohoué, déléguée à l’Éducation et Amandine Hoareau sont venues encourager les participants aux épreuves, organisées par le CEDAACE (Centre Départemental Artistique pour l'Animation et la Culture des Enfants) en partenariat avec le Département. Elles n’ont pas manqué de saluer l’équipe du CEDAACE qui poursuit sans relâche depuis près de 4 décennies sa mission d’animation artistique, pédagogique, culturelle pour les jeunes.



Cette année, la dictée portait sur un texte extrait du livre de Wilfrid Bertile relatant une enfance réunionnaise dans le Sud sauvage intitulé "Pluie sur le Tremblet".



Les concours qui ont vu la participation de 121 élèves du CM1 à la 3e se sont achevés avec la traditionnelle remise de prix.



Et les champions sont…



Pour le 18e Concours régional d’orthographe 2022





Champion CM1 : INDRANO Lila, école Application Bellepierre Saint-Denis



Vice-champion CM1 : AHMED Lounès, école Bougainvilliers Petite-Ile







Champion CM2 : DIJOUX Eïline, école Henri Lapierre La Possession



Vice-champion CM2 : PUECH Amélie, école Alain Lorrraine La Possession







Champion 6e : THEROUDE Charline, collège Sainte-Geneviève Saint-André



Vice-champion 6e : ANDRIAMIARANJATO Harianja, collège Saint-Michel



Saint-Denis







Champion 5e : DELPY-ROYO Louise, collège Jules Solesse Saint-Paul



Vice-champion 5e : MAURICE Lola, collège Raymond Vergès La Possession







Champion 4e : CATAMOUTOU Koumarane, collège Sainte-Geneviève Saint-André



Vice-champion 4e : LACOMBE Hanaé, collège de la Montagne Saint-Denis







Champion 3e : MAGNIER Joseph, collège les Aigrettes Saint-Gilles



Vice-champion 3e : MOREAU Amandine, collège Juliette Dodu Saint-Denis







Pour le 18e Concours de Calcul rapide 2022





Champion CM1 : MICHEL Achille, école Sainte-Geneviève - Saint-André



Vice-champion CM1 : CECCHET Arthur, école Bory de Saint-Vincent – Sainte-Clotilde







Champion CM2 : SCHENK HARDOUIN Mathis, école les Eglantines - Saint-Denis



Vice-champion CM2 : DIONNET Silas, école Ruisseau Blanc







Champion 6e : SIONG Gabrielle, collège de la Montagne – Saint-Denis



Vice-champion 6e : TOSSAM Enzo, collège Terrain Fleury – le Tampon