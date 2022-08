Félicitations aux électeurs de Didier Robert

Alors que Paul Verges proposait le tram train dès 2013, aux élections régionales de 2010,un nombre conséquent de Réunionnais ont préféré voter Didier Robert, qui promettait une nouvelle route du littoral. Aujourd'hui, où en est on ? 6,5 km de route en 9 ans, quand on sait que le chantier a démarré en 2013, que le projet est modifié pour un deuxième viaduc, et que la fin programmée de la route est en... 2028,au bas mot ! Le montant initial de 1,6 milliards d'euros explose, pour avoisiner les 2,5 milliards d'euros ! Et nous n'avons encore rien vu ! Imaginez que les coûts subissent une inflation, telle que nous la connaissons actuellement, et nous aurons une route à 3 milliards d'euros... Pour moins de 20 km. Nous, les Réunionnais, sommes devenus la risée du monde entier, et comme le ridicule ne tue pas, nous pourrissons dans les embouteillages matin, midi, et soir. Imaginez le tram train, le gain de temps et d'argent, extrapolez vers une sérénité et une convivialité de tous les instants, et vous aurez le fiasco du siècle chez nous, les Réunionnais ! Donc, comme le dit si bien La Fontaine, vous votiez en 2010,eh bien ! Dansez maintenant !