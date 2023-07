Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Félicitations aux bacheliers de la promo 2023 de Saint-Leu ! Belle ambiance hier soir, lors de la Cérémonie des Primes d’excellence !





Mais ce n’est pas tout ! Trois d’entre eux ont obtenu les Félicitations du Jury avec des notes exceptionnelles de 18/20 ou plus et l’une d’entre eux a obtenu la meilleure moyenne annuelle de son établissement et de toute l’académie, dans sa spécialité. Palmarès impressionnant cette année.



« Vous êtes des exemples inspirants de persévérance et d’excellence académique ! » s’exclame Bruno Domen, le Maire de Saint-Leu. « Votre détermination et votre travail régulier ont porté leurs fruits. Continuez à viser l’excellence dans vos études futures et dans la vie. Vous êtes une source de fierté pour notre ville et vous méritez amplement cette reconnaissance. »



Le Maire a également exprimé sa gratitude envers les enseignants, les parents et tous ceux qui ont contribué à leur réussite, car le soutien de l’entourage joue un rôle essentiel dans leur cheminement académique.



À noter que la Ville de Saint-Leu invite l’ensemble des diplômés de la commune à la Soirée des Lauréats. Si vous avez obtenu un diplôme cette année ? (CAP, BEP, BAC, BTS, LICENCE, MASTER, DOCTORAT, DIPLÔME RECONNU PAR L’ETAT sauf Brevet des collèges) : fêtons cette réussite !



Quand ça ? le 20 juillet ! Où ça ? à la Villa Club à St-Gilles.



C’est une occasion spéciale de partager des moments inoubliables avec vos camarades de promotion et pas d’inquiétude chers parents, c’est une soirée sans alcool mais pleine de surprises avec notamment l’artiste GTNN en showcase !

N’oubliez pas de vous inscrire rapidement, au plus tard le 18 Juillet, 16h auprès du service Vie Educative au 02 62 54 98 02.

Encore une fois, félicitations à tous les bacheliers et diplômés de la promo 2023 ! Vous êtes une source de fierté pour la ville de Saint-Leu. Nous vous souhaitons à tous une belle réussite dans vos études futures.

