Courrier des lecteurs Félicitations à Monseigneur Pascal Chane-Teng, nouvel évêque de La Réunion

Par Marie Annick Ramsamy-Dufour - Publié le Vendredi 21 Juillet 2023 à 09:12



Homme de prière , d'humilité, un grand connaisseur de l' Église, Monseigneur Pascal a un parcours qui le prépare très bien à exercer de nouvelles responsabilités, pour conduire les chrétiens de cette "Île intense", au cours des prochaines années.

Votre désignation soulève chez nous, et au-delà, un immense espoir : Celui d'une Église ouverte, solidaire et forte, qui montrera à nouveau la voie de "Celui qui est, qui était et qui vient" (Apocalypse 1,4).

Baptisé, deviens ce que tu es ! Évêque, deviens ce que tu es ! Le Christ nous invite à bâtir des ponts et non des murs.

Un prêtre, un évêque est un homme de terrain, de proximité et à l'écoute. Celui qui ne peut plus écouter, finit par ne plus écouter Dieu Lui - même. Le curé d'Ars écrivait :" Un bon pasteur, un pasteur selon le cœur de Dieu, c'est là le plus grand trésor que le bon Dieu puisse accorder à une paroisse, (à un Diocèse ) et un des plus précieux dons de la miséricorde divine."

Votre nomination récompense un engagement profond au service de Son Peuple. Puissiez-vous être ce pasteur selon le cœur de Dieu, Monseigneur !

Une pensée profonde à notre Évêque émérite, Gilbert Aubry, pour la mission qu'il a mené pendant 48 ans d' épiscopat aux côtés du peuple de Dieu, sur le chemin du Christ. Plusieurs voix en une seule voix, c'est la voix du peuple de Dieu qui vous dis : "Merci, Monseigneur Gilbert et soyez béni ! "

Monseigneur Pascal , soyez assuré de nos prières, un grand soutien dans votre nouveau ministère et des voeux de bénédictions. Merci de nous donner Dieu. Elle couronne également, une période difficile, soit-elle, dont le souffle et l'élévation ont prouvé à notre société la vitalité de l' Église malgré la tourmente et le doute. Ordonné prêtre à l'âge de 33 ans en 2004, le Saint Père, a nommé le père Pascal Chane -Teng, en ce mercredi 19 juillet, Evêque du Diocèse de Saint Denis, de la Réunion.