Félicitations à Dominique Vienne, élu Président des CESER de France

Cyrille Melchior, Président du Département de La Réunion, adresse ses chaleureuses félicitations à Dominique Vienne pour ses nouvelles fonctions de Président des CESER de France.



« C’est avec beaucoup fierté que j’adresse tous mes vœux de réussite à Dominique Vienne dans la prise de ses nouvelles fonctions de Président des CESER de France, lieux d'échanges où se mettent en place des chantiers nationaux sur les thématiques communes à l'ensemble des territoires.



Après un parcours au service de notre île en tant que Président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises et chef d’entreprise dans le secteur de l’énergie et du BTP, Dominique Vienne va pouvoir porter la voix des CESER au niveau national et européen.



Je félicite M. Vienne pour son engagement et son investissement en faveur d’un développement économique équitable à La Réunion, et souligne que sa nomination en tant que premier président ultramarin de l’association des CESER de France est un honneur pour La Réunion. Je suis convaincu qu’il saura faire rayonner les Outre- au Palais de l’Inéa à Paris. »