Félicitation à l’inter syndicale

Enfin auriez-vous compris qu’une victoire se réalise dans l’unité ? Votre appelle aux parlementaires à voter pour l’abrogation de la loi retraite est dans l’esprit que nous pouvons nous faire d’une démocratie intelligente et constructive. Mais comme toujours vous restez des politiques. Le syndicaliste n’est pas un politique, le jour où vous l’aurez assimilé vous doublerez vos adhérents.



Comme pour vous et des millions de Français le RN ne fait pas parti de mes priorités. Mais pourquoi oubliez-vous de l’intégrer dans votre demande. Ne sont-ils pas comme vous et des millions d’hommes et femmes prêts à rejeter cette loi ignoble nous devons l’admettre. N’oublions pas que ce parti dans le cas de cette réforme reste aux moments des votes un partenaire. Ce parti a voté contre le gouvernement. Particulièrement en ce qui concerne cette loi. Qui nous permet depuis des mois de retrouver une unité perdue depuis des lustres, quel beau premier mai syndical.



Nous devons, les unités syndicales analyser pourquoi le RN progresse ? Leur progression est dû à la passivité de nos politiques de gauche comme de droite. Alors que fait le citoyen il refuse de trouver le chemin des urnes et celui n’ayant pas la maturité politique vote RN. Malheureusement ce vote se réalise car le peuple ne lui fait plus confiance à la démocratie.

Surtout évitons de croire que les femmes et hommes votant RN sont des citoyens à part. ils sont simplement écœurés d’un pouvoir restant aux mains de la finance en oubliant le peuple. Merci d’y réfléchir l’action est importante mais aussi la réflexion.



Marc MARIE un citoyen libre dans ces pensées.