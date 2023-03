La grande Une Fédération et ligue réunionnaise de Kickboxing et Muaythai s’affrontent hors du ring

Elles ont l’habitude d’organiser des combats de boxe mais pas de s'affronter à leur tour, la Fédération Française de Kickboxing, Muaythai et Disciplines Associées (FFKMDA) et la Ligue réunionnaise s’affrontent dans plusieurs contentieux inédits à ce niveau de responsabilité. Par Ludovic Grondin - Publié le Mercredi 22 Mars 2023 à 13:15

En octobre 2022, le président de la Ligue réunionnaise de sports de combat a été prié de faire ses valises suite à une décision de la commission de discipline de la fédération. Une décision confirmée en appel. Il lui était reproché l’organisation d’un tournoi, « les Défis du Sud », organisé en juillet 2022 à Saint-Pierre au cours duquel une ceinture internationale WKN a été remise et une collaboration avec une fédération sud-africaine non reconnue.

"Ça fait quinze ans que j’organise des manifestations, je n’ai jamais eu aucun souci. J’ai toujours déclaré tout ce qu’il faut à la fédération. Eux ils parlent de « titres », moi je dis « récompense - trophée ». S’il y avait eu des taxes à payer, s’il y avait eu une perte financière ou une perte d’images de la FFKMDA, j’aurais compris que la fédération me donne un avertissement mais il n’y a eu ni l’un ni l’autre. Si j’en avais été à ma deuxième ou troisième bêtise, j’aurais accepté un avertissement mais là je trouve la sanction énorme : quatre ans !" n’en revient toujours pas Bernard Sautron, président de ligue débarqué.



Le deuxième événement qui lui a été reproché est l’organisation d’une collaboration avec la fédération RCFAI (pour « Ring Contact Fighting Arts International »), une fédération non reconnue située en Afrique du Sud.



"Nous sortions de 2 ans sans manifestation en raison du Covid. Les caisses du club étaient vides, on s’est tourné vers la RCFAI. La RCFAI m’a demandé si j’étais d’accord pour qu’ils mettent en jeu un titre, ils me promettaient en échange qu’il n’y aurait pas de billets d’avion à payer et les primes étaient très modiques. Effectivement, un trophée a été remis ce soir-là", reconnaît Bernard Sautron mais "ce titre-là n’a pas été reconnu à La Réunion ni par qui que ce soit".



un "échange de bons procédés" pour l'un, "une infraction pénale" pour l'autre



Alors que l'ex-président de la Ligue Réunion de Kick Boxing, Muay Thaï et Disciplines Associées évoque un "échange de bons procédés" avec l’Afrique du Sud, la fédération française somme Bernard Sautron de s’expliquer.



"Je reçois un mail qui me dit que je suis convoqué devant la commission de discipline. Ils m’écoutent, oui, mais…", Bernard Sautron a le sentiment que son cas est déjà réglé.



Effectivement, une dizaine de jours plus tard, la décision tombe et elle envoie Bernard Sautron dans les cordes. Il ne jette pas l’éponge pour autant et fait appel mais la décision sera du même tonneau.



Après cet épisode amer, l’ancien président de la LRKMDA estime qu’"on n’était pas considéré par la fédération. Je pense que je ne rentrai plus dans la case de la fédération. Ils ont voulu certainement me retirer de la ligue", énonce-t-il.



Evidemment, à 10.000 km de là, la Fédération défend sa vision calquée sur les textes qui régissent la pratique sportive.



"Le code du sport prévoit que le fait de délivrer des titres internationaux alors qu’on n’est pas une fédération délégataire, c’est une infraction pénale", souligne Me Jean-Baptiste Reynaud, avocat de la FFKMDA. "Lorsqu’un titre international est délivré sur le sol français, une seule personne est compétente en France pour organiser et délivrer des titres, ce sont les fédérations qui ont reçu une délégation de pouvoir du ministère des sports", ajoute-t-il. Un peu plus dans le détail de ce fameux tournoi « Les Défis du Sud », l’avocat rappelle que Bernard Sautron n’a pas respecté le cahier des charges envoyé à la Fédération au mois de juin 2022 dans lequel il n’est pas mentionné qu’à l’issue de cette compétition devaient être délivrés des titres internationaux. De ce fait, il avait obtenu un avis favorable.



"C’est une mise en danger de la fédération"



"C’est une mise en danger de la fédération ce genre de choses", considère Patrice Santero, vice-président de la FFKMDA. "Si le ministère apprend que la fédération organise des compétitions sauvages, la fédération peut risquer de perdre son agrément et sa délégation de service public. M.Sautron a mis en danger potentiellement la fédération", ajoute l’avocat de la fédé pour expliquer le "positionnement très strict de la fédération sur les compétitions organisées de cette manière-là".



"Une fédération sportive délégataire d’un service public, elle apporte des garanties en matière de normes d’hygiène et de sécurité, notamment pour des sports de combat comme le kick boxing ou la boxe thaï où vous avez assez communément des commotions cérébrales", rappelle le conseil. Un cadre que Bernard Sautron, président de ligue, président de club lui-même mais aussi membre du comité directeur de la fédération, aurait dû connaître, selon l’avocat de la fédération.



C’est sur les réseaux sociaux et via des articles de presse en ligne que Patrice Santero nous confirme avoir été mis au courant de la remise de ceintures internationales ce 2 juillet 2022. Ironie de l’histoire, "j’étais à La Réunion à ce moment-là", s’en souvient-il mais pas convié au gala. Et quant au superviseur de la fédération, "il était là pour la pesée etc, mais il n’avait pas de pouvoir de police sur ce qui peut être dit sur le ring", nous précise Patrice Santero.



"Rien n’était caché. Tout était à la vue de tout le monde. M.Santero était en formation à La Réunion. A tout moment n’importe qui aurait pu intervenir, ça n’a pas été fait. Ils m’ont laissé faire pour me taper sur la tête après. Lors de la pesée le vendredi soir, le délégué officiel et les juges-arbitres étaient là, les ceintures étaient exposées, c’est juste pas possible que la fédération n’était pas au courant !" retient pour sa part Bernard Sautron.



Sanctionné lourdement et à tort selon lui, il apporte forcément une lecture différente de l’événement sportif qu'il a organisé. "La ceinture n’est pas reconnue par la fédération, ça s’est passé en catégorie amateur et en plus il n’y avait pas de taxe fédérale à régler. C’est vrai que ça s’est passé sous l’égide de la WKN mais il ne s’agissait que d’une ceinture de gala surtout que j’avais fait la même chose en 2919 avec une ceinture en juniors WKN. Je n’avais eu aucun souci et il y a aussi d’autres clubs qui ont organisé cette ceinture-là avant moi à La Réunion. Ces clubs n’avaient pas été inquiétés", souligne-t-il.



Un deuxième contentieux est toujours en cours



A ce jour, tous les recours de Bernard Sautron sont purgés. Sa sanction d’interdiction d’exercice des fonctions de dirigeant au sein de la fédération pour une durée de quatre ans est définitive. Et en plus d’avoir été éjecté du siège de président, il ressort avec une peine d’inéligibilité dans des fonctions sportives de quatre ans également.



"Monsieur Sautron a tenté d’attaquer cette décision disciplinaire devant le tribunal administratif, qui a rendu une décision récemment et qui a rejeté sa requête car irrecevable. Il a été condamné à payer 1500 euros au titre des remboursements de frais de justice", ajoute Patrice Santero en guise de clôture de ce chapitre.



Il y en a un autre d'ouvert puisque la fédé livre un autre combat. "Ce deuxième dossier" comme le désigne le conseil de l’instance sportive dont le siège se trouve en Seine-Saint-Denis, concerne à la fois Bernard Sautron et deux ex-membres de son bureau : le trésorier et la secrétaire. Dans ce deuxième round, la présidence de la FFKMDA ne souhaite tout simplement pas s’exprimer car le trio évincé a interjeté appel de la décision du conseil de discipline.



Malgré ce tumulte entre dirigeants, la ligue locale est à ce jour reconfigurée et en ordre de marche selon la fédé. "Puisque les deux protagonistes ont été frappés d’interdiction, le comité directeur a revoté pour un nouveau président donc aujourd’hui le président de la ligue c’est Monsieur Emmanuel Payet", confirme Patrice Santero. "Il a nommé son bureau donc la ligue fonctionne normalement et prépare les Jeux des Iles sans aucun souci", déclare le vice-président de la FFKMDA. C'est la première fois, sous sa gouvernance, qu'un tel contentieux se produit. "Les hommes n’étant que des hommes, il y a déjà eu des soucis avec certains clubs, certains présidents mais c'est la première fois pour une ceinture délivrée sans en informer la fédération."