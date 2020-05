Fédération Française de Danse : " Il convient aujourd'hui d'être patient "

En qualité de Président de la Fédération Française de Danse - Comité Régional de La Réunion ayant son siège au CROS de Sainte-Clotilde, je souhaiterais apporter quelques précisions fondamentales et fiables quant à la reprise future des activités de DANSE, au vu de la situation sanitaire actuelle.



En préambule, je voudrais préciser que la Fédération de Danse, que je représente ici sur l'île, est l'UNIQUE instance nationale officielle agréée et délégataire du Ministère de la Jeunesse et des Sports, et soutenue par le Ministère de la Culture et de la Communication.



A ce double titre, la Fédération Française de Danse travaille avec le CNOSF, interlocuteur privilégié du mouvement sportif pour les pouvoirs publics, afin d’œuvrer à la reprise des activités artistiques et sportives sur les territoires français et domiens. C'est à ce niveau que se situent les enjeux majeurs pour préparer l'avenir de la DANSE.



Grâce à la multiplication des échanges, des réunions de travail régulières et des séances importantes de concertation hebdomadaire auprès de ces grandes entités étatiques, la Fédération Française de Danse est écoutée et prise en considération, au même titre que les fédérations d'athlétisme, de natation, de football, de boxe, etc. Le prochain rendez-vous important avec le ministère des Sports est prévu ce mardi 19 mai et concernera une éventuelle reprise des activités DANSE en salle. Mme la Ministre Roxana MARACINEANU a été sensibilisée sur les importantes difficultés que rencontrent les structures privées et associatives de la FFDanse. Pour rappel, cet organisme a mis en place dès le mois d’avril, un fond fédéral de solidarité pour soutenir ses clubs et écoles de danse affiliés, ainsi que ses danseuses et danseurs de haut niveau.



Si nos responsables de la FFDanse dûment mandatés, travaillent avec efficacité et pragmatisme à cette sortie de crise nous sommes au regret de constater que d'autres officines tentent malheureusement d'exister par une présence médiatique intempestive, se préoccupant plus de leurs problématiques financières que de la dimension sanitaire bien plus complexe quand nous interagissons avec l'humain.



Il convient pourtant aujourd'hui d'être patient et de laisser agir paisiblement les véritables acteurs fédéraux. Le Pôle santé de la FFDanse et les professionnels de ce secteur travaillent d'arrache pied à formuler des propositions adaptées pour la reprise d'activités de ces structures, notamment l'aboutissement d'un protocole sanitaire efficient afin d’accompagner au mieux la rentrée artistique et sportive. Ce protocole s’adaptera en fonction des prochaines évolutions de la situation sanitaire.



Comme l'a très justement dit M. Charles FERREIRA, le Président de la FFDanse : "Nous parviendrons à faire vivre, ensemble, notre passion pour la danse, toutes les danses. Prenez soin de vous."



M. Jean-Hugues VAULBERT,

Président de la Fédération Française de Danse

Comité Régional de La Réunion