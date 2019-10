Social Favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap Isabelle Rebattu, sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse, présidera le Comité des Employeurs Publics, en présence de Constance Rivière, secrétaire générale du Défenseur des droits, le mardi 1er octobre 2019 de 9h à 12h, à l’Hôtel Le Récif à Saint-Gilles-les-Bains.

Le comité des employeurs publics, organisé par la mission Handi-Pacte, pilotée par le fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), est composé des décideurs publics réunionnais (élus, directeurs d’établissements et de services, DGS, DGA, DRH), sous la présidence du préfet de La Réunion. Il sert à susciter l’engagement des employeurs publics réunionnais dans des politiques handicap volontaristes et inclusives.



Le handicap reste le premier motif de saisine du défenseur des droits pour des situations de discriminations se produisant le plus souvent dans le domaine de l’emploi. Il est donc essentiel de sensibiliser et d’accompagner davantage les décideurs publics pour lutter contre ces discriminations, que ce soit dans l’insertion ou le maintien dans l’emploi. La présence de Constance Rivière, secrétaire générale du Défenseur des droits, permettra d’aborder concrètement et spécifiquement cette thématique. C’est dans cet objectif de sensibilisation et sous l’angle des discriminations que sera organisé le prochain Comité des Employeurs Publics, programmé le 1er octobre 2019.



Programme du mardi 1er octobre:

8h30 Accueil des participants et "photomaton" avec leur message sur le handicap en emploi



Accueil des participants et "photomaton" avec leur message sur le handicap en emploi 9h10 Ouverture du Comité par Isabelle Rebattu, sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse



Ouverture du Comité par Isabelle Rebattu, sous-préfète chargée de mission cohésion sociale et jeunesse 9h20 Où en est-on de l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique réunionnaise ? Présentation de quelques chiffres clés



Où en est-on de l’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique réunionnaise ? Présentation de quelques chiffres clés 9h40 Constance Rivière, secrétaire générale du défenseur des droits, sur les discriminations liées au handicap dans le domaine de l’emploi (et échanges avec la salle)



Constance Rivière, secrétaire générale du défenseur des droits, sur les discriminations liées au handicap dans le domaine de l’emploi (et échanges avec la salle) 10h15 Table ronde et échanges. Structurer une politique RH qui intègre le handicap : bonnes pratiques et pistes d’action



Table ronde et échanges. Structurer une politique RH qui intègre le handicap : bonnes pratiques et pistes d’action 11h30 Clôture du comité par un grand témoin



Clôture du comité par un grand témoin 11h30 Signature de la convention entre le Centre de gestion de La Réunion et le FIPHFP et cocktail déjeunatoire Zinfos 974 Lu 211 fois







Dans la même rubrique : < > Un agent d’entretien obtient 20.000€ et un CDI de la CIVIS Air Austral : Réunionnais et Malgaches se joignent à la grogne des Mahorais