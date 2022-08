A la Une . Favori pour devenir pape, le cardinal Ouellet accusé d'agressions sexuelles au Canada

L'ecclésiastique qui occupe l'une des plus hautes fonctions au sein du gouvernement du Vatican est accusé d'attouchements sur une jeune stagiaire entre 2008 et 2010 au Québec. Une action collective est en cours au Canada où la parole pourrait soudain se libérer. Par NP - Publié le Mercredi 17 Août 2022 à 11:22

Ce mardi 16 août, dans une action collective rendue publique au Canada, le cardinal Marc Ouellet, 78 ans, est mis en cause dans une affaire d'agressions sexuelles. L'actuel préfet de la Congrégation pour les évêques, l'une des fonctions les plus importantes du gouvernement du Vatican, se serait livré à des attouchements inappropriés sur une stagiaire entre 2008 et 2010 lorsqu'il était archevêque de Québec, selon des accusations figurant dans un document issu de l'action collective autorisée par la Cour supérieure de cette province francophone en mai dernier.



Cette plainte figure parmi les témoignages de 101 personnes disant avoir été agressées sexuellement par plus de 80 membres et des employés laïcs du diocèse de Québec entre juin 1940 et aujourd'hui, indiquent nos confrères de France24.

La jeune fille concernée explique que le cardinal lui aurait massé les épaules "avec force", lui aurait caressé le dos tout en la retenant "fermement contre lui", à plusieurs reprises. Elle s'est sentie "pourchassée". Deux ans plus tard, lors d'une nouvelle rencontre, l'homme d'église l'aurait embrassée de force et lui aurait glissé la main le long du dos jusqu'aux fesses. La jeune femme raconte avoir été victime d'autres agressions de la part d'un clerc.



C'est seulement en 2020 que la victime présumée en aurait parlé au comité-conseil sur les abus sexuels du diocèse de Québec qui lui avait alors conseillé d'écrire au pape François. Ce dernier aurait nommé le père Jacques Servais pour enquêter sur le cardinal Marc Ouellet. Aucune conclusion n'aurait pour l'instant été transmise à la plaignante.



Interrogé hier, le diocèse de Québec a déclaré ne faire aucun commentaire au sujet de cette affaire.