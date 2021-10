A la Une . Faux pass sanitaires : Un médecin placé en garde à vue

Suite à une enquête diligentée ces dernières semaines sous le contrôle du parquet de St Pierre, les enquêteurs de l'office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP), détachement de St Denis, ont placé en garde à vue le 13 octobre 2021 un médecin généraliste pour l'établissement d'au moins une centaine de faux pass sanitaires. Par SI - Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 à 12:32

Avec l'appui de tous les services de la gendarmerie de l'ïle, 120 patients ont été auditionnés dans les dernières 48h et ont confirmé l'ampleur des faux pratiqués, notamment des faux pass délivrés à des professionnels soumis à l'obligation vaccinale.



Un juge d'instruction a été saisi des faits de faux documents administratifs par une personne en charge d'une mission de service public et escroqueries à l'assurance maladie.



Le médecin mis en examen a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de verser un cautionnement et interdiction d'exercer sa profession de médecin.



L'instruction devrait permettre de définir plus précisément le volume de ces infractions en poursuivant les auditions des patients, dont les identités sont déjà connues des enquêteurs.



Les patients qui ont bénéficié d'un faux pass sanitaires peuvent d'ores et déjà se rendre dans les unités de gendarmerie à proximité de leur domicile pour être entendus.