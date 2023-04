A la Une . Faux-papiers : Trois personnes interpellées à l'aéroport de Pamandzi

Alors qu'ils comptaient embarquer depuis l'aéroport de Pamandzi en direction d'Orly via La Réunion vendredi dernier, trois ressortissants pakistanais ont été interpellés puis placés en garde à vue après qu'ils ont présenté de faux papiers. Par La rédaction - Publié le Jeudi 20 Avril 2023 à 08:06

Les trois personnes étaient munies de cartes d'embarquement pour le vol Corsair SS773 et avaient en leur possession des passeports malaisiens. "Les gardes frontières de la Police Nationale (SPAFA) constataient aussitôt de nombreuses irrégularités sur les documents présentés. Ces documents étaient effectivement falsifiés", indique la Police nationale de Mayotte.

Immédiatement interpellées pour des faits d'usage de faux documents administratifs, les trois personnes ont été ensuite placées en garde à vue avant d'être conduites auprès des enquêteurs du Quart judiciaire (SPAFT). Sur place, les trois mis en cause ont reconnu être en détention de faux documents et être non pas de nationalité malaisienne mais pakistanaise.



A l'issue de la garde à vue, ils ont été placés en rétention administrative dans le cadre d'une procédure d'éloignement.