La grande Une Faux mariage à La Réunion: La magistrate suspendue et placée sous contrôle judiciaire





Poursuivie pour "faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l’autorité publique" et "obtention et usage de faux documents administratifs", la circonstance aggravante a été retenue pour le premier chef d'accusation. Il est important de préciser que seule une décision de justice peut casser l'acte de mariage. Le procureur de la République de Saint-Denis pourrait être saisi par le tribunal de Versailles car le mariage a été prononcé à La Réunion. La magistrate qui a organisé un faux mariage afin de punir son ex-conjoint a été suspendue de ses fonctions en décembre dernier et placée sous contrôle judiciaire en attentant son jugement. Le dossier est encore à l'étape de l'instruction. Il apparait que la personne qui a endossé le rôle de l'époux n'est autre que son beau-frère. La fille de la magistrate, qui a organisé le mariage, a joué le rôle de témoin.Poursuivie pour "faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par personne dépositaire de l’autorité publique" et "obtention et usage de faux documents administratifs", la circonstance aggravante a été retenue pour le premier chef d'accusation. Il est important de préciser que seule une décision de justice peut casser l'acte de mariage. Le procureur de la République de Saint-Denis pourrait être saisi par le tribunal de Versailles car le mariage a été prononcé à La Réunion. Regis Labrousse Lu 628 fois Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur