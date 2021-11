A la Une . Faux-cils et marteau : L'équipée mortelle devant la cour d'assises

Février 2019, un sans domicile fixe était mortellement agressé au marteau à la Pointe du diable. Quelques temps plus tard, un autre homme était gravement blessé dans une attaque ressemblant étrangement à la première. Un mode opératoire choquant qui amène une femme et trois complices présumés dans le box de la cour d'assises ce mardi. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 2 Novembre 2021 à 07:01





Le 16 février 2019, Charles Joseph Clain, un sans domicile fixe de 51 ans, était retrouvé blessé sur le parking de la Pointe du diable à St-Pierre. Son sac à dos contenant ses papiers d'identité et son téléphone avait été dérobés. Malheureusement, l'homme très abimé par une consommation régulière d'alcool n'avait pas survécu à ses blessures et était décédé quelques jours plus tard à l'hôpital.

Sa mort était cependant consécutive à de violents coups reçus sur la tête et au thorax, selon l'autopsie.



15 jours plus tard, une nouvelle agression se déroulait au même endroit et selon le même mode opératoire. La victime, visage tuméfié et crâne ensanglanté, frappée à l'aide d'un marteau, avait survécu. Sa carte bancaire avait été dérobée.

Des témoins de la scène avaient rapporté avoir vu sur place une femme dont les vêtements présentaient des tâches de sang. Elle était accompagnée d'un homme qui avait expliqué quelle avait été violée par la victime et qu'il l'avait défendu avec un marteau se trouvant toujours sur les lieux, raison pour laquelle ils étaient revenus. Un autre homme attendait pendant ce temps dans leur véhicule.



Les protagonistes avaient été identifiés et arrêtés. Petit à petit, l'enquête avait révélé que Marie Brenda Margery, qui avait l'habitude de se prostituer, proposait ses charmes à des inconnus qu'elle repérait dans un bar st-pierrois. Puis, elle les conduisait dans un coin tranquille. Mais en lieu et place d'une relation consentie, les hommes floués étaient agressés et détroussés avec le concours des complices.



Marie Brenda Margery et un de ses co-accusés encourent la réclusion criminelle à perpétuité pour un vol avec violences ayant entrainé la mort. Les deux autres comparaissent pour un vol avec arme et/ou non assistance à personne en danger.



Le verdict devrait être connu dans la journée de vendredi.







