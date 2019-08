Faux avis sur Tripadvisor : Le groupe LUX réitère "sa politique de tolérance zéro en matière de pratiques non éthiques"

"Le Groupe LUX* a pris connaissance de l'article sur LUX* Saint-Gilles paru dans le JIR du samedi 24 août 2019.Le Groupe souhaite réitérer sa politique de tolérance zéro en matière de pratiques non éthiques. Tout commentaire falsifié sur TripAdvisor est considéré comme une infraction très grave et tout membre de l'équipe qui s'est avéré impliqué dans un tel comportement subirait les conséquences de son action.Le groupe LUX* ne tient pas à commenter le fond de l’affaire dès lors qu’il s’agit d’une affaire judiciaire en cours. En tant que telle, le groupe ne peut pas en dire davantage à ce stade sauf qu’il a mis et met tout en œuvre pour empêcher tout agissement individuel de la part de salariés de la nature de ceux décrits dans l’article du JIR."