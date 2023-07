A la Une . Faute d'arriver à un taux plein, les seniors réunionnais retardent leur départ à la retraite

Une étude de l'INSEE révèle que la situation des seniors âgés de 55 à 64 ans à La Réunion présente des différences significatives par rapport à la France hexagonale en matière d'emploi et de retraite. En 2022, le taux d'emploi des seniors réunionnais dans cette tranche d'âge s'élève à 44 %, soit un chiffre inférieur à celui de l'Hexagone qui atteint 57 %. De plus, il est intéressant de souligner que les femmes réunionnaises sont moins souvent en emploi que les hommes, avec un taux d'emploi de 39 % contre 50 %. Par GD - Publié le Lundi 10 Juillet 2023 à 07:15

Une étude menée à La Réunion en 2022 révèle que le taux d'emploi des seniors âgés de 55 à 64 ans s'élève à 44%, avec environ 53.000 seniors ayant un emploi. Ce taux est inférieur à celui de la France hexagonale, où la part d'emploi des seniors est de 57%. Les femmes réunionnaises sont moins souvent employées que les hommes, avec un taux d'emploi de 39% contre 50% pour les hommes, bien que l'écart entre les sexes soit moins marqué qu'en France métropolitaine.



Le taux d'emploi le plus élevé à La Réunion est observé entre 25 et 54 ans, avec environ 60% des Réunionnais employés dans cette tranche d'âge. À partir de 55 ans, le taux d'emploi diminue significativement. Environ 50% des Réunionnais âgés de 55 à 59 ans ont un emploi, soit 10 points de moins que ceux âgés de 50 à 54 ans. Cette tendance à la baisse de l'emploi des seniors après 55 ans est également observée dans l'Hexagone.



Avec l'avancée en âge, les situations d'emploi deviennent moins fréquentes parmi les seniors. Seuls 36% des Réunionnais âgés de 60 à 64 ans sont en emploi, soit 14 points de moins que les 55-59 ans. Cependant, le pourcentage d'employés parmi les 60-64 ans est le même à La Réunion qu'en France hexagonale. Entre 65 et 69 ans, environ 13% des Réunionnais sont encore en emploi, un pourcentage légèrement supérieur à celui des seniors du même âge en France continentale.



La participation relativement plus élevée des Réunionnais au marché de l'emploi après 60 ans peut refléter les difficultés que certains seniors plus âgés rencontrent pour justifier d'une carrière professionnelle pleine et bénéficier d'une retraite à taux plein. Cependant, il est important de noter que ces chiffres sont spécifiques à La Réunion et peuvent différer des statistiques nationales en France hexagonale.

Les seniors majoritairement dans le secteur public



Les seniors à La Réunion sont moins souvent salariés dans le secteur privé par rapport aux travailleurs plus jeunes. Ils travaillent principalement dans la fonction publique et les emplois non salariés pour les hommes, tandis que les femmes travaillent principalement dans la fonction publique et chez des particuliers. Seulement 35% des seniors en emploi sont salariés d'une entreprise privée, contre 48% des travailleurs âgés de 30 à 54 ans. Les femmes de 55 à 64 ans travaillent quasi exclusivement comme salariées (90%) dans la fonction publique. De plus, 40% des femmes travaillent pour l'administration ou les collectivités territoriales, et 20% travaillent pour des particuliers.



Les femmes de 55 à 64 ans travaillent plus souvent à temps partiel (35%) que les femmes plus jeunes (30%). Cependant, seulement 35% des femmes seniors à temps partiel aimeraient travailler plus. Parmi les hommes seniors, 32% travaillent dans la fonction publique et 25% exercent une activité en tant qu'indépendants.



La plupart des seniors qui travaillent ne cumulent pas de revenus professionnels et de pensions de retraite. Seulement 8% des travailleurs de 60 à 64 ans perçoivent une pension de retraite, et la grande majorité des Réunionnais qui travaillent après 65 ans ne perçoivent pas de pension de retraite. Seulement 24% des Réunionnais de 60 à 64 ans déclarent percevoir une pension de retraite, soit deux fois moins qu'en France continentale.



Entre 55 et 64 ans, 45% des Réunionnais ne sont ni en emploi ni à la retraite, ce qui est deux fois plus fréquent que dans l'Hexagone. La plupart des seniors inactifs déclarent ne pas travailler en raison de soucis de santé chroniques ou de handicaps, tandis que certains choisissent de ne pas travailler pour des raisons familiales ou parce qu'ils sont proches de la retraite. Les seniors non employés sont majoritairement des femmes (61%) et des personnes non diplômées (74%).