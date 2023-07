Faut-il taxer le riz importé à La Réunion ?

Les parlementaires Marc Le Fur (Les Républicains, Côtes-d'Armor) et Estelle Youssoupha (LIOT, Mayotte), nommés rapporteurs de la mission d'information sur l'autonomie alimentaire des Outre-mer, ont présenté leurs conclusions ce lundi. Cette mission d'information avait pour but de faire un état des lieux et de proposer au gouvernement des mesures à mettre en place pour développer le secteur agro-alimentaire dans les territoires ultramarins.Les parlementaires ont évoqué plusieurs questions dans leur rapport et se sont notamment interrogés sur les fonctionnements de la TVA et de l'octroi de mer sur les produits alimentaires importés à La Réunion. Ils se sont penchés sur le régime de taxation particulier pour le riz.Cet aliment de base de la cuisine réunionnaise est très massivement importé (98,5%). Pour autant, l'octroi de mer, dont l'un des objectifs est de protéger la production locale face à la concurrence extérieure, n'est pas appliqué au riz. Il en va de même pour la TVA qui est de 0% pour ce produit.