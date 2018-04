Faut-il se laisser dominer par le web?

Le web est-il une source d’informations fiable ?



Zade Belrit de Webthics invite les personnes intéressées par le sujet à venir en débattre le vendredi 4 mai à 19h au Centre Nelson Mandela à La Possession.



La problématique peut aussi se concevoir par : Se laisser dominer ou agir.



Pour Zade Belrit, "mon but est de comprendre cette réalité qui semble facile à manipuler et qui est pourtant si difficile à maîtriser, le web. Aujourd’hui, le web est incontournable et pouvoir y exercer une forme de contrôle est une nécessité. Il est temps de s’armer par la pensée pour choisir un web de valeurs et non plus de volumes".