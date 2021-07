Faut-il remettre en place le couvre-feu ?

Le couvre-feu a été levé à la toute fin du mois de juin à La Réunion. Mais cette restriction a été retirée alors que l’épidémie de coronavirus connaissait déjà un regain sur notre île.



Le préfet a pris la parole vendredi soir et a évoqué la possibilité de voir les mesures de couvre-feu et de limitation des jauges d’accueil dans les établissements recevant du public dans les prochains jours. Les voyageurs ont déjà vu un renforcement des dispositifs de contrôle dès la semaine dernière.



Le plus haut représentant de l’Etat à La Réunion déplore une situation sanitaire qui se dégrade continuellement sur notre île depuis plusieurs semaines. Il ne restait mercredi dernier que 2 lits de réanimation disponibles à La Réunion.



Le nombre de contaminations est en hausse ainsi que le taux d’incidence. Le taux de positivité reste stable, mais toujours à un point du niveau d’alerte. La couverture vaccinale est elle aussi insuffisante pour une lutte efficace contre la covid : 22,4% des Réunionnais sont totalement vaccinés sur l’objectif de 80%.



Afin de limiter la circulation du coronavirus, le préfet évoque la possibilité de remettre en place le couvre-feu : la restriction des déplacements nocturnes permet aux autorités de limiter les rassemblements sauvages ou regroupements familiaux et amicaux en trop grand nombre, lesquels ont pour conséquence de faciliter la circulation du coronavirus.



Depuis la levée du couvre-feu, des grandes soirées privées ont été organisées, comme samedi au Tampon, avec plusieurs centaines de personnes.



La situation sanitaire continue de se dégrader à La Réunion. Êtes-vous favorable au retour des mesures restrictives pendant les prochains jours ? Donnez votre avis :