Faut-il réformer le RSA ?

Le rapport de la Cour des Comptes et de la Chambre régionale des Comptes a d'abord fait le point sur l'économie de La Réunion avant de préciser le profil des bénéficiaires du RSA et d'évoquer les différentes stratégies d'insertion professionnelles et sociales mises en place.



Qui sont les bénéficiaires du RSA ?



La Réunion présente le niveau le plus élevé de couverture de la population par le RSA avec plus de 230.000 bénéficiaires du RSA et leurs ayants droits, soit 27% de la population. C'est là plus de 100.000 adultes et autant d'enfants couverts en 2019.



En 2019, 60% des bénéficiaires du RSA sont des femmes, 40% sont des personnes isolées avec enfants. La part des couples sans enfants s’élève à 4 %. Plus de la moitié des bénéficiaires sont âgés de 25 à 49 ans.



Plus de la moitié des bénéficiaires y sont depuis au moins 5 ans (56%). 12% étaient entrés dans le dispositif il y a moins d’un an et 16% depuis au moins dix ans.



La part des bénéficiaires du RSA parmi la population est plus élevée dans les communes rurales, à l’est et au sud ainsi qu’à Saint-Leu et Trois-bassins dans l’ouest.



Les bénéficiaires du RSA sur le marché de l'emploi



Fin 2019, 42 % des demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A étaient bénéficiaires du RSA, soit deux fois plus qu’au niveau national (19 %).



Entre 2011 et 2019, le nombre d’intentions d’embauche pour l’année suivante recensées par Pôle emploi a plus que doublé, à un rythme supérieur au niveau national : il est passé de 14.400 à 31.700, soit une progression plus forte qu’en moyenne nationale (+119% contre +75%).



En 2019, 68% des besoins en main d’œuvre à La Réunion concernaient les services, dont 55 % les seuls services aux particuliers, soit 18 points de plus qu’au niveau national.



Le financement du RSA



Entre 2014 et 2019, le montant des allocations versées au seul titre du RSA (hors RSO), a augmenté de 17,4 % (de 530,7 millions d'euros en 2014 à 622,8 millions d'euros en 2019), alors que le nombre de bénéficiaires du RSA n’a cru que de 1,9%.



Le nombre de foyers payés dans le département au 31 décembre 2019 était de 95.066, contre 93.337 en 2014. La part des bénéficiaires du RSA majoré a légèrement reculé, passant de 17% en 2014 à 16% en 2019.



Les effets du RSA



Selon la Cour des Comptes, le RSA a permis comme les revenus d’activités liés à la reprise économique, de réduire le taux de pauvreté monétaire de la population : de 47 % en 2009 à 38 % en 2017.



Seuls 35% des bénéficiaires du RSA orientés en 2019 avaient signé un contrat d’engagements réciproques. Mais deux tiers des bénéficiaires sont directement orientés par le département vers un parcours professionnel géré par Pôle emploi. "Or, en raison de leurs freins sociaux, ils relèvent d’abord de l’accompagnement social et socio-professionnel départemental", indique la Cour des Comptes. Le département n'a par ailleurs pas d'outil de mesure des effets de l'orientation.



La Cour des Comptes explique que le RSA a permis de permettre à des Réunionnais de rester au-dessus du seuil de pauvreté. Mais le dispositif ne permet pas assez souvent l'insertion sociale et professionnelle, comparé aux taux observés en métropole.



