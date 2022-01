A la Une . Faut-il reconfiner La Réunion ?

#LeDébatDuCouvreFeu se penche aujourd'hui sur une question d'actualité. Faut-il renforcer les mesures de lutte contre le coronavirus ? Par Baradi Siva - Publié le Lundi 10 Janvier 2022 à 21:00





La situation sanitaire se dégrade et la pression hospitalière devient de plus en plus forte avec environ 50 personnes soignées pour des formes graves de coronavirus en service de réanimation.





Une réunion de crise sera organisée dans la semaine et les autorités pourraient décider de renforcer les mesures de lutte contre le coronavirus.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur