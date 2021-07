A la Une . Faut-il reconfiner La Réunion ?

L’épidémie de coronavirus connaît un regain depuis maintenant un mois à La Réunion. Le couvre-feu a été réinstauré par le préfet. Mais l’île reste sous la menace d’un reconfinement. Cette mesure doit-elle être mise en place selon vous ? Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 à 07:30

Tous les indicateurs de l’épidémie de coronavirus sont dans le rouge. Le nombre de nouvelles contaminations est en hausse tout comme le taux d’incidence et cela malgré une baisse du dépistage.



La pression hospitalière est en augmentation en médecine covid mais aussi dans les services de réanimation à La Réunion.



Le préfet de La Réunion avait tiré la sonnette d’alarme il y a maintenant trois semaines. Il avait annoncé avoir demandé au Gouvernement la possibilité de remettre en place le couvre-feu mais avait déjà évoqué la possibilité du retour du confinement si la situation ne s’améliorait pas.



Et l’épidémie continue de prendre de l’ampleur à La Réunion avec un taux d’incidence record qui se situe au-dessus du seuil fixé pour le reconfinement en février dernier.



La menace d’une restriction totale des déplacements plane plus que jamais sur La Réunion si l’on s’en tient aux données épidémiologiques. Mais un autre élément est mis en avant par la préfecture : la couverture vaccinale.



Un bond de la vaccination a été enregistré à La Réunion suite à la prise de parole d’Emmanuel Macron et l’annonce de l’extension du pass sanitaire. Mais la couverture vaccinale est jugée encore trop faible sur l’île.



Cela d’autant plus qu’une dégradation “sévère” de la situation a été observée ces derniers jours avec plus de 300 nouveaux cas par jour, un record. La diffusion du variant Delta (60% plus contagieux que la souche originale) est en cause, notamment lors de fêtes familiales et de soirées privées. La préfecture rappelle l’importance de respecter les gestes barrières et de se faire vacciner.



Faut-il selon vous reconfiner La Réunion pour limiter la propagation du coronavirus ?





Baradi Siva