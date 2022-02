A la Une . Faut-il fusionner la CASUD et la CIVIS ?

Les élus de la CASUD continuent de se déchirer. Voilà deux années que les maires Patrick Lebreton et Olivier Rivière ont pris leur distance avec André Thien Ah Koon et Bachil Valy. Nouvel épisode aujourd'hui : le président André Thien Ah Koon retire la délégation de deux vice-présidents originaires de Saint-Joseph. Par Zinfos974 - Publié le Mardi 8 Février 2022 à 21:00





André Thien Ah Koon, président de la Casud, a retiré les délégations de deux vice-présidents originaires de Saint-Jo. Nathalie Bassire veut que l’État mette fin à "la gabegie" de la CASUD

Sans Saint-Joseph et Saint-Philippe, l'intercommunalité de la CASUD ne serait composée que de l'Entre-Deux et du Tampon. Une intercommunalité quasiment vide en quelque sorte, d'où les voix politiques qui s'élèvent pour réclamer la création d'une seule et unique grande intercommunalité du sud de La Réunion regroupant la CIVIS et la CASUD.



Faut-il fusionner les deux intercommunalités ? Vous avez la parole en commentaire, c'est le #DebatDuCouvreFeu. Rien ne va plus à la CASUD. Après les prises de distance fracassantes des maires de Saint-Joseph et de Saint-Philippe ces deux dernières années, deux élus de Saint-Joseph ont été mis hors-jeu ce mardi André Thien Ah Koon, président de la Casud, a retiré les délégations de deux vice-présidents originaires de Saint-Jo.Sans Saint-Joseph et Saint-Philippe, l'intercommunalité de la CASUD ne serait composée que de l'Entre-Deux et du Tampon. Une intercommunalité quasiment vide en quelque sorte, d'où les voix politiques qui s'élèvent pour réclamer la création d'une seule et unique grande intercommunalité du sud de La Réunion regroupant la CIVIS et la CASUD.Faut-il fusionner les deux intercommunalités ? Vous avez la parole en commentaire, c'est le #DebatDuCouvreFeu.