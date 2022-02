Alors que le projet de BTP du siècle à La Réunion est modélisé en configuration mixte viaduc et digue depuis dix ans déjà, la nouvelle présidence régionale annonce aujourd’hui que les arguments en faveur d’un tout viaduc sont plus favorables.



Avec prudence tout de même, Huguette Bello ne parle pour l’heure que d’une préconisation. Il faudra donc une nouvelle bataille d’experts et autres ingénieurs pour arrêter la configuration définitive du futur tracé en mer.



Entre préservation des espaces naturels où auraient pu s’ouvrir des carrières et des délais supplémentaires pour étudier la faisabilité technique du raccordement du futur viaduc aux ouvrages existants à la Possession et à la Grande chaloupe, les automobilistes n’ont pas fini de patienter.



Faut-il finir la Nouvelle route du littoral avec des roches ou en viaduc ? C’est le #DebatDuCouvreFeu



Vos avis en commentaires !