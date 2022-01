A la Une . Faut-il faire payer les malades du Covid non-vaccinés? s'interroge Martin Hirsch

Martin Hirsch, le directeur général de l'Assistance publique – Hôpitaux de Paris, a créé la polémique hier soir en s'interrogeant dans l'émission, C à vous de vous de France 5, sur la possibilité de continuer à soigner gratuitement les non-vaccinés.

Ses propos ont suscité une vive réaction de nombre d'hommes et de femmes politiques de l'opposition, certains n'hésitant pas à réclamer sa démission. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 22:44

"Quand un instrument de prévention gratuit est disponible, qu'il peut être utilisé, qu'il est reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose d'utile et qu'on y renonce, est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences ?" "Si on reconnaît qu'un système de dépistage doit être fait tous les ans, est-ce qu'on doit avoir exactement la même protection et le même taux de remboursement, si on le néglige, que quelqu'un qui ne le néglige pas ? La question n'est pas évidente", a renchéri Martin Hirsch.



