A la Une .. Faut-il créer une intercommunalité des hauts ?

5 maires du Sud de La Réunion ont annoncé leur intention de transformer la CASUD en l'Intercommunalité des hauts (IDEO). Le Tampon, l'Entre-Deux, Saint-Joseph et Saint-Philippe seraient rejoints par La Plaine des Palmistes et Cilaos. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 16 Février 2022 à 21:00





Patrick Lebreton a lui affirmé ne pas avoir été invité à cette conférence et assure : "



Les 5 communes à l'initiative de l'intercommunalité des hauts (IDEO) veulent notamment valoriser la biodiversité comme moteur de développement social et économique.



