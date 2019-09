Fausses accusations de viol: 6 mois ferme pour dénonciation calomnieuse

Les faits remontent à juin 2018. Une jeune femme alerte les gendarmes, assurant que son ex petit-ami a tenté de la violer, lui déchirant sa robe et la jetant à terre hors sa voiture. Un important dispositif est alors mis en place pour retrouver le suspect, qui, interpellé, est placé en garde à vue. L'homme nie vigoureusement les faits, et rapidement, les gendarmes comprennent que la jeune femme a menti.



Jugée hier pour dénonciation calomnieuse, la jeune femme, à la barre, a expliqué avoir agi par vengeance, son amoureux étant retourné avec son ex, qui, victorieuse, insultait copieusement l'amoureuse rejetée. La procureure a sermonné l'amoureuse éconduite, du fait du déploiement d'un grand nombre de forces de l'ordre, et des possibles conséquences désastreuses pour l'homme accusé injustement de faits graves.



L'homme accusé à tort était convoqué comme victime, mais a assuré à la barre pardonner la jeune femme de 26 ans, étant amoureux d'elle. La cour n'a pas eu la même indulgence, et a condamné la jeune femme à six mois de prison ferme, peine cependant aménageable.