A la Une . Fausses accusations contre Corbière et Garrido : Le journaliste mis à pied

Le journal Le Point annonce avoir mis à pied le journaliste qui a publié un article erroné contre le couple de députés. Aziz Zemouri avait accusé à tort Alexis Corbières et Raquel Garrido d’avoir exploité une femme de ménage sans-papiers. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 26 Juin 2022 à 09:09

"Je présente mes excuses les plus sincères à Raquel Garrido et Alexis Corbière. Le seul point qui me réconforte, c’est que je n’ai pas permis à cette information erronée d’influencer les scrutins" annonce Aziz Zemouri. Cette semaine, le journaliste du journal Le Point a publié un article accusant le couple Alexis Corbière et Raquel Garrido d’exploiter une Algérienne sans-papiers.



Les députés avaient immédiatement démenti les accusations. Très vite, le journal a confirmé que l’information était erronée et a retiré l’article en présentant ses excuses. Une enquête interne a été diligentée. Le directeur du Point, Étienne Gernelle confirme "des erreurs et des manquements à la prudence."



Le journaliste concerné est mis à pied et convoqué à un entretien préalable à l’embauche. "J’ai également effectué des investigations complémentaires qui m’ont amené à constater des incohérences qui me permettent de penser que j’ai été victime d’une manipulation", se justifie-t-il.



Le couple va engager deux plaintes, l’une pour diffamation publique et une autre contre X pour faux et usage de faux et usurpation d’identité.



Ce n’est pas la première fois que Le Point et Aziz Zemouri vont se retrouver devant les tribunaux. En juin 2021, ils avaient été condamnés pour diffamation contre Sand Van Roy. Le journaliste l’avait qualifié d’ancienne "call-girl" après sa plainte contre Luc Besson pour viols et agressions sexuelles.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur