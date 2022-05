Fausse rumeur : Les boîtes de nuit ne ferment pas ce week-end à La Réunion

La rumeur se nourrit certainement des tumultes récents dans le monde de la nuit. Les gérants des établissements sont montés au créneau et ont rencontré le préfet suite à la fermeture administrative temporaire d'une des enseignes les plus populaires de Saint-Gilles.Le préfet avait indiqué que les mesures sanitaires et de sécurité devaient être respectées et qu'il " ne négociera pas " sur ces sujets. Cette déclaration avait beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux et fait craindre des sanctions à l'encontre des boîtes de nuit, surtout après une nouvelle bagarre générale ce week-end à Saint-Gilles.Mais il n'y a pour l'instant aucune mesure générale prise à l'encontre des boîtes de nuit. Une soirée spéciale du Kartel Prod intitulée "N.K.S. (Rise of the Kartel) sera d'ailleurs organisée ce dimanche soir au Beach Club et affiche déjà complet !