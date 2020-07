La grande Une Fausse joie pour des Bac Pro BTP de St-André : À qui la faute ?

Mobilisés ce matin devant leur CFA de Saint-André, les 8 jeunes étudiants en Bac Pro BTP, qui ont d’abord été admis au baccalauréat puis ont vu leurs dossiers invalidés moins de 24 heures plus tard, se sont rendus au rectorat cet après-midi pour tenter de faire la lumière sur ce mic-mac. Une petite délégation, comprenant également des étudiants du Port qui se retrouvent dans la même situation, a été reçue par la cheffe de la division des examens et concours. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 8 Juillet 2020 à 17:06 | Lu 889 fois









Comme l’explique également l’académie, c’est un dysfonctionnement au niveau d’une nouvelle fonctionnalité, ajoutée en raison des changements apportés à l’examen du bac suite à la crise du Covid-19, qui est à l’origine de l’erreur : leurs noms n’auraient pas dû figurer dans les listes des admis sans ce dysfonctionnement, puisque les dossiers de ces étudiants n’avaient pas été jugés recevables. Nos 8 futurs professionnels du BTP auraient dû à la place recevoir une convocation à la session de remplacement en septembre.



"Nous avons pu expliquer nos situations personnelles à Mme Zenati, puisque certains d’entre-nous doivent entamer des études supérieures en août ou ont même trouvé un employeur. Mais sans le bac, tout ça tombe à l’eau", ajoute Tony.



D’autant que ces étudiants sont très confiants quant à leurs résultats à l’examen en contrôle continu.



En effet, l’erreur première ne vient pas d’eux, comme l’a confirmé l’académie, mais d’un ou plusieurs documents manquant à leurs dossiers pour être recevables (notamment l’annexe 5 qui fait état des travaux pratiques réalisés par les élèves). Et comme nous l’explique le rectorat, c’était à l’organisme de formation, soit au CFA de Saint-André, de constituer les dossiers et de les transmettre une fois complets.



Face à cette situation quelque peu injuste pour ces jeunes pleins d’ambition, le rectorat leur a conseillé d’adresser directement un recours à titre individuel au recteur de La Réunion, qui sera examiné le plus tôt possible.



